Jedan od najpoznatijih i najboljih igrača snookera svih vremena, Mark Allen, šokirao je priznanjem o svom životu. Snukeraš iz Sjeverne Irske kojemu je tek 36 godina, ovim se sportom bavi već 16 godina, a sada je, nažalost, bankrotirao.

Allen je osvojio šest velikih turnira i na Svjetskom prvenstvu stigao je do polufinala, a danas je uglavnom tema "žutih" stranica zbog toga što si ne napravio od života. U karijeri je zaradio više od četiri milijuna eura samo do nagradnih fondova na turnirima, ali je vrlo neuredno živio i sada je za BBC otkrio kako si je zagorčao život, odnosno kako je propao.

"Ovo je bio jedini način da se spasim, proglasio sam brankrot. Sram me reći da sad živim u unajmljenom stanu. Trošio sam novac prije nego što bih ga zaradio, odmah bih sve spiskao, a sve je kulminiralo razvodom koji je bio jako, jako skup. Jedino o čemu razmišljam je dovesti se u red", rekao je Allen.

Razvod ga skupo stajao

"Kad bih se barem mogao vratiti, drugačije bih se ponašao s novcem. Ako je neki automobil bio dostupan za 50 tisuća funti, ja bih potrošio 80 tisuća. Ako sam mogao unajmiti stan za tisuću i pol funti, ja bih potrošio dvije i pol tisuće", pojasnio je dalje.

Najviše je izgubio u razvodu.

"Nisam pazio, nisam vodio računa o porezima i nisam stavljao novac sa strane za ovakve situacije. Odvjetnici za razvod, sve to košta, a ja nisam imao nikakvu mjeru. Činilo me to depresivnim, ali odlučio sam promijeniti stvari", veli Allen i naglašava kako je u zadnjih 12 godina zaradio dva milijuna funti, ali da je imao goleme troškove i da bi mu nakon turnira ostalo oko šest tisuća funti.