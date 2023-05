Šok za Milan nekoliko sati prije početka večerašnjeg polufinala Lige prvaka, drugog dana programa odnosno prve polufinalne utakmice između gradskih rivala Milana i Intera na San Siru. Milan je domaćin u prvoj utakmici koja počinje u 21.00.

Situacija iz noćne more

Prema prenošenju britanskog tabloida Daily Maila, Milan je pogodila "ozljeda, situacija iz noćne more", ona koja se dogodi u posljednji trenutak i poremeti planove treneru i stručnom stožeru. Najčešće se tu radi o ozljedi bitnog igrača - "Ovo je katastrofa za Milan", opisuju situaciju engleski novinar na Facebooku Daily Maila.

Naime, Rafael Leao stigao je u momčadski hotel AC Milana kako bi se pridružio suigračima, ali još uvijek nije jasno hoće li biti spreman za večerašnji ključni polufinalni okršaj Lige prvaka s Interom, kako to navodi engleski tabloid.

"AC Milan pogodila je ozljeda iz noćne more samo nekoliko sati uoči polufinala. Portugalski krilni igrač se suočio s utrkom s vremenom kako bi bio spreman za prvu utakmicu protiv njihovih lokalnih rivala, nakon što je povučen samo 10 minuta nakon njihove 2-0 pobjede nad Lazijem u subotu zbog ozljede mišića", pišu Englezi.

Leao je još uvijek bio na terenu za trening u Milanellu, dok je ostatak momčadi AC Milana stigao u timski hotel u utorak ujutro.

Jutros je još uvijek bio na treningu, ali na društvenim mrežama je podijeljen video na kojem se vidi da je stigao u timski hotel u znaku koji će biti obećavajući za navijače AC Milana.

Sky Sports Italia je izvijestio da će se u vrijeme ručka znati hoće li biti dovoljno spreman za nastup večeras, ali taj je rok došao i prošao. Međutim, daljnji prijedlozi iz Italije sugeriraju da neće biti dovoljno spreman za početak.

Novinar Gazzette Luca Bianchin ažurirao je svoj Twitter i napisao:

"Rafa Leao [naginje] igranju, tj nastupu protiv Intera. Leao se pridružio suigračima u hotelu, ali, osim velikog iznenađenja, večeras neće biti u početnoj postavi."

Jedan od najboljih krila Serie A

Leao je, inače, ocijenjen među najboljim krilima u Serie A nakon što je postigao 13 golova u svim natjecanjima ove sezone.

Odigrao je ključnu ulogu u pohodu Milana u polufinale briljantnom igrom protiv Napolija, kojeg su u prošlom kolu pobijedili ukupnim rezultatom 2-1.

Govoreći za Sky Sports Italia u utorak, menadžer Milana Stefano Pioli rekao je:

"Leao će nastaviti pokušavati na treninzima intenzivno igrati i sutra ujutro i ako se bude osjećao dobro, igrat će protiv Intera. Još je sve otvoreno."

Kasnije je dodao da ako njegova zvijezda krilni napadač 'ne može početi, neće ni na klupu'.

Leao bi bio veliki udarac za Milan ako se ne oporavi do večerašnje spektakularne utakmice, ali Interov menadžer Simone Inzaghi tvrdi da neće mijenjati svoj pristup na temelju kondicije i fizičke pripreme, odnosno nastupa jednog igrača.

'Može i ne mora nastupiti'

"Svi znamo kvalitete tog igrača", kazao je Simone Inzaghi...

"Znamo da on može ili ne mora biti spreman, jasno je da ćemo poduzeti neke mjere opreza, ali to u konačnici neće promijeniti naš plan igre. Nisam siguran poput tebe (da Leao neće biti uključen), već sam to rekao. Poznajemo ga, znamo njegove kvalitete, a u ovim utakmicama svaki igrač koji bude pozvan dat će sve od sebe", dodao je Simone.

Utakmica u srijedu bit će prvi europski milanski derbi od 2005. godine i prilika za crvenu polovicu grada da dođe do prvog finala nakon trijumfa nad Liverpoolom 2007. godine.

Inter je 2010. osvojio Ligu prvaka nakon što je u finalu pobijedio Bayern München, ali od tada nije nastupio u polufinalu.