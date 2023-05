Real Madrid i Manchester City odigrali su 1:1 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, a najzaslužniji za to su bili Viniciusa Junior i Kevin De Bruyne koji su u prvom i drugom poluvremenu zabili spektakularne golove.

Stručni komentatori CBS Sportsa, Jamie Carragher i Micah Richards, smatraju da Vinicius Junior zaslužuje priznanje za najboljeg igrača utakmice, pri čemu je Carragher napomenuo da i Eduardo Camavinga može biti u konkurenciji za tu nagradu.

"Vinicius je igrao na svojoj prirodnoj poziciji. Svi znamo što on može učiniti, i to je i pokazao. No Camavinga nikada nije igrao kao lijevi bek, sada to radi već dva mjeseca, dolazi u sredinu, razigrava, sudjeluje u obrani i djeluje čvrsto. Iako je Camavinga odigrao sjajno, naslovnice će ići Viniciusu", rekao je Thierry Henry.

Nakon toga, u studio je stigla informacija o izboru igrača utakmice prema UEFA-i, a to je bio Kevin De Bruyne. Komisija tehničkih promatrača je ovu odluku kratko obrazložila riječima:

"Imao je utjecaj koji je Cityju bio potreban da ostvari pozitivan rezultat na stadionu Santiago Bernabéu".

Henry nije krio iznenađenje takvom odlukom.

"Pa, očito je zašto postoji razlika između bivših igrača i onih koji su glasali. To je istina. To je drugačija igra. Volim Kevina. Predivan gol. Ali recite mi da Vinicius nije igrač utakmice? Ma dajte, molim vas...", iznenađeno je reagirao Henry.