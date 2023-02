Francuski napadač Kylian Mbappé (24) želi otići iz PSG-a pola godine nakon što je potpisao novi, dvogodišnji, ugovor s pariškim klubom, objavio je ugledni i pouzdani The Athletic.

Mbappéu navodno karijeru želi nastaviti u Real Madridu, klubu u kojemu su svi pretpostavljali da će otići na kraju prošle sezone, nakon isteka ugovora s PSG-om, no on se predomislio i ostao u Parizu. I, izgleda, vrlo brzo požalio.

Athletic piše da, unatoč toj Mbappéovoj želji, gotovo sigurno neće otići u Real ovoga ljeta jer bi za njega madridski klub morao platiti ogromnu odštetu. Izvjesniji je da se pridruži "Kraljevima" potpuno besplatno u ljeto 2024., kada mu istekne ugovor s PSG-om.

U Mbappéovom ugovoru s PSG-om postoji opcija produljenja na još jednu sezonu, no on je taj koji je mora aktivirati, a to mu ne pada na pamet jer želi ostvariti dječački san i zaigrati za Real.

Do tada će, piše Athletic, napad Reala predvoditi Francuz Karim Benzema, iako na Santiago Bernabeuu maštaju i o dobođenju sjajnog norveškog golgetera Erlinga Haalanda iz engleskog prvaka Manchester Cityja, koji se trenutno nalazi pod istragom zbog kršenja financijskih pravila.