Srbija je u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo napravila senzaciju. Momčad Dragana Stojkovića Piksija u posljednjoj je utakmici napravila nešto što malo momčadi na svijetu može, a to je preokret protiv Portugala za izravni plasman na Svjetsko prvenstvo.

Nogometaši Srbije kraljevi su u svojoj zamlji, a njihov predvodnik Dragan Stojković Piksi vjerojatno je sad popularniji i od predsjednika Srbije. Ipak, Piksijeva vječna podrška njegova je supruga Snežana, koja je u intervjuu za srpski Informer progovorila o tome kako je ona proživjela ovaj susret Srbije i Portugala.

'Bila sam izvan sebe'

"Sa sinom Markom sam bila u loži stadiona u Lisabonu. Jedva sam preživjela. To mi je bila najstresnija Draganova utakmica još od promašenog penala protiv Argentine 1990. godine u Italiji. Kad su nam Portugalci dali gol, bila sam van sebe od stresa. Ipak, poznajem u dušu svog supruga i znala sam da neće pokleknuti i da ga to neće poremetiti. Uvjerena sam bila da će se njegovi igrači i on do kraja boriti i da će ići na pobjedu", rekla je Snežana, a prenijeli su ovaj njen intervju mnogi srpski mediji.

"Moj suprug je prije svega veliki patriot, veliki profesionalac, ima nevjerojatnu karizmu i onog trenutka kad je odlučio preuzeti nogometnu reprezentaciju Srbije, znao je točno što mu je cilj. Nijednog trenutka nije dovodio u pitanje plasman na Svjetsko prvenstvo u Katar. Uspio je promeniti mentalitet momčadi jer mu ti momci vjeruju. On je bio fantastičan igrač, imao je sjajnu karijeru. Ipak, ne vjeruju mu oni zbog toga što je on Dragan Stojković Piksi, nego što znaju koliko zna. To su sve mladi momci, popularni i odlični nogometaši kakav je bio i moj Dragan. Znaju da zajedno s njim mogu da postići mnogo", zaključila je Piksijeva supruga.