OTKRILI RECEPT / Ovako su Srbi bacili Cristiana Ronalda u očaj: 'Znali smo što ga najviše frustrira'

srpska reprezentacija napravila je senzaciju u Lisabonu u posljednjem kolu kvalifikacija za odlazak na SP i pobijedila Portugal 2:1 te se plasirala na svjetsku smotru. Portugalce je čak i remi na domaćem terenu vodio u Katar, a u 2. minuti je situacija bila još bolja nakon što je Renato Sanches svladao Rajkovića za 1-0. Srbiju je u igru vratio Rui Patricio velikom pogreškom u 33. minuti kada nije uspio zaustaviti udarac Tadića koji je išao ravno u njega pa se na odmor otišlo s rezultatom 1-1. Taj je rezultat vrijedio sve do 90. minute kada je Aleksandar Mitrović glavom zakucao ubačaj Tadića u mrežu iza Rui Patricija za veliko slavlje Srbije. U utorak je u javnost 'procurio plan srpskih nogometaša kojim su pobijedili Portugalce na čelu s Cristianom Ronaldom. "Bilo je važno preuzeti loptu i kontrolirati igru. Ronaldo i njegovi suigrači ne vole puno trčati. Znali smo da ćemo tako biti bliže pobjedi, a zahvaljujući taktici i prije svega našim defanzivcima, Ronaldo nije došao do izražaja i to ga je frustiralo", izjavio je pomoćni trener srpske reprezentacije Ljubinko Drulović za Kurir TV.