SLAVE VELIKI USPJEH / Slovenija je nakon 24 godine opet na Europskom prvenstvu: U centru Ljubljane veličanstven doček nogometaša

Slovenija je u ponedjeljak u Ljubljani pobijedila Kazahstan s 2-1 te izborila Europskog prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Bio je to dvoboj izravnih suparnika za plasman na europsku smotru, a Sloveniji je bio dovoljan i bod, no odabranici Matjaža Keka su na koncu osvojili sva tri. Benjamin Šeško je doveo Sloveniju u vodstvo iz kaznenog udarca u 41. minuti, no već u 48. je izjednačio Ramazan Orazov. U završnici utakmice Benjamin Verbič je donio pobjedu Sloveniji koja je izborila prvi EURO nakon 2000. godine i nastupa u Belgiji i Nizozemskoj. Dan kasnije na Kongresnom trgu u Ljubljani održan je doček reprezentativaca koji su zajedno s navijačima proslavili veliki uspjeh.