Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 5. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine kao gost svladala Slovačku u Bratislavi sa 1:0. Strijelac vrlo važnog pogotka vrijednog tri boda bio je Marcelo Brozović u 86. minuti.

Nakon utakmice oglasili su se vidno razočarani Slovaci.

'Boli nas poraz'

"Mislim da je ovo bila najbolja naša utakmica otkad sam ja izbornik. Nismo osvojili ni bod, ali zaslužili smo sva tri. Bili smo bolji od Hrvata. Presudila je na kraju individualna kvaliteta Brozovića. Međutim, nemam što zamjeriti svojim igračima. Sada imamo veliki imperativ protiv Cipra", rekao je nakon utakmice izbornik Slovačke Štefan Tarkovič.

"Bila je to dobra naša predstava za koju su nas, iako smo izgubili, uložili smo sve za pobjedu, natrčali se i boli nas poraz. No to je nogomet, odlučio je jedan udarac. Definitivno smo zaslužili više", rekao je kapetan Marek Hamšik.

Slijede nam Slovenci

Na polovici kvalifikacija Hrvatska dijeli prvo mjesto na ljestvici s Rusijom, obje reprezentacije imaju po 10 bodova, slijedi Slovenija sa sedam, Slovačka je četvrta sa šest, dok su Malta i Cipar na dnu sa po četiri boda.

Za tri dana Hrvatska će u 6. kolu u Splitu ugostiti Sloveniju.