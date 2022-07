ZA DRUŠTVO IZ KUTA / Slavni nogometaš otišao u mirovinu pred prepunim stadionom

Fred, 38-godišnji brazilski nogometaš, odigrao je posljednju utakmicu u karijeri te se oprostio pred prepunom legendarnom Maracanom nakon 19 uspješnih godina igranja. U ogledu 16. kola brazilske Serie A Fluminense je kao domaćin pobijedio Cearu 2-1, a u 78. minuti za domaćina je u igru ušao Fred, napadač koji je tijekom karijere odigrao 39 reprezentativnih utakmica za Brazil te je postigao 18 golova. Ovacijama su navijači pratili Freda od njegovog ulaska do kraja utakmice, nakon čega se nogometaš oprostio. "U karijeri sam se najbolje osjećao u ovom dresu i pred vama, navijačima Fluminensea. Nigdje nisam dobivao podršku kao ovdje“, rekao je Fred koji je tijekom karijere igrao još za brazilske klubove Americu Mineiro, Cruzeiro (u dva navrata) i Atletico Mineiro, dok je u Europi igrao jedino za Lyon od 2005. do 2009. godine. U Fluminenseu je bio u dva navrata. Od 2009. do 2016. godine je odigrao 233 ligaške utakmice te je postigao 142 pogotka, a od 2020. do oproštaja 58 utakmica uz 16 pogodaka. Inače, Fred je doživio ovacije od strane 63.707 gledatelja što je druga najveća posjeta na Maracani nakon obnove stadiona 2013. uoči Svjetskog prvenstva kojem je Brazil bio domaćin 2014. godine.