Engleski reprezentativci Marcus Rashford, Jadon Sancho i 19-godišnji Bukayo Saka bili su izvođači posljednjih triju jedanaesteraca u raspucavanju u finalu Eura protiv Italije, i nitko od njih nije uspio pogoditi mrežu. Nedugo nakon toga njihove su stranice na društvenim mrežama bile preplavljene rasističkim porukama koje su ostavile predstavnike FA-e, ali i cijeli svijet zgroženima.

"Svaka osoba koja stoji iza takvog odvratnog ponašanja nije dobrodošla u praćenju momčadi. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo podržali napadnute igrače, a ujedno tražimo najstrože moguće kazne za sve koji su za to odgovorni", izjavio je glasnogovornik Engleskog nogometnog saveza.

Londonska policija je najavila da će istražiti "uvredljive i rasističke" poruke na društvenim mrežama.

Pezzijev ispad

U međuvremenu, novinar Edo Pezzi gostovao je u HRT-ovoj emisiji Studio 4 u kojem se osvrnuo na finale Eura. Tom je prilikom dao, blago rečeno, prilično neumjesne, a neki tvrde čak i ksenofobne, rasističke, izjave o engleskoj reprezentaciji i toj zemlji i to u trenutku kad je cijela Engleska na nogama zbog gore navedenih događaja.

"Ja sam priželjkivao da Italija pobijedi autogolom Engleza u 120. minuti. Oni su davno prestali biti džentlmeni. I ovo klečanje i ovo skidanje. Ono brutalno skidanje srebrne medalje, to je sramota za jednu naciju koja se maksimalno pokvarila. Ja sam živio u Engleskoj godinu dana kao student, tamo davno na Svjetskom prvenstvu 1966. u nogometu. To je bio sasvim drukčiji narod od ovoga sada. Svašta je došlo u tu zemlju i tu se ne treba čuditi ovim stvarima. Oni su previše napuhani, oni previše misle da su oni jedini i kako oni kažu "izmislili smo nogomet", tako da sva ova zezancija, gdje su talijanski igrači sad rekli "Nogomet se vratio kući", ali su mislili na Rim, mene veseli. Mislim da je na kraju krajeva sve došlo na svoje i da je ovo pošteni epilog prvenstva. Ovima još treba da 40, 50 godina čekaju. Oni su svjetsko prvenstvo osvojili protiv Nijemaca na mali lopovluk. Sjećate se gola Geoffa Hursta, je li prošla lopta ili nije? Nije bilo ove tehnologije kao danas. Sad su skoro to ponovili i dobro da im se ovo dogodilo. Neka se malo otrijezne, jer oni su ipak daleko od onog nogometa koji igraju. Sve ove sredozemne zemlje koje imaju i duha, imaju i majstora, imaju svega. Oni imaju naboj, oni imaju želju, a ja to ne volim. Taj nogomet ja apsolutno ne volim", rekao je Pezzi, čije je riječi HRT nekritički objavio na Facebooku.

Objašnjenje

Nakon svega oglasio se i naš novinarski dojen i objasnio je cijelu situaciju.

"Nažalost, to je traženje teme gdje je nema. Bojim se da je prvo netko nepismen pročitao tekst pa je krenulo. Nigdje u onome što sam rekao nema rasizma, samo je riječ o odnosu Engleza prema nogometu", rekao je Pezzi za Dalmatinski portal i zatim nastavio.

"Cijela moja poanta je to, njihova uobraženost i podcjenjivanje suparnika. Pa gdje ste vidjeli ikad u sportu da netko proglašava unaprijed praznik jer će biti prvak? To je, po meni, nedopustivo. Skidanje srebrne medalje je omalovažavanje Talijana, navijača i svih ljubitelja sporta", zaključio je