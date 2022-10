Nogometaši Hajduka na šokantan su način u nedjelju odradili gostovanje u Kranjčevićevoj ulici protiv Lokomotive. Ne samo da su od 88. do 96. primili dva gola i ispustili prednost 0-2, nego im se ozlijedio i kapetan, hrvatski reprezentativni vratar Lovre Kalinić, kome je otišlo koljeno.

Kako se čini ovako na prvu i prema riječima trenera Hajduka Mislava Karoglana, čini se kako je ozljeda teža.

'Utakmicu moraš odvesti do kraja kako znaš i umiješ'

Za komentar utakmice zamolili smo Zorana Vulića, igračku legendu Hajduka i trenera u klubu u čak pet mandata.

"Prije svega, želim Lovri Kaliniću brz oporavak. Žao je Lovre, on je hrabar i dobar momak. Međutim, to ne može biti šok niti opravdanje za ono što se dogodilo u posljednjih 8 minuta susreta. Mislim da to apsolutno ne utječe na igrače i na igru. To je evidentno, to je sto posto. Utakmicu moraš odvesti do kraja kako znaš i umiješ, pogotovo kod rezultata 2-0", priča nam Zoran Vulić.

Inače, Lokomotiva nije opasnije zaprijetila sve do 88. minute kad je počeo triler. Tada je Mikanović pogrešno procijenio let lopte, do nje je stigao Tuci i projurio po lijevom krilu te zatim ubacio pred vrata gdje je natrčao Aliyu i s osam metara lakoćom svladao Sentića.

Do izjednačenja su domaći stigli u posljednjoj, šestoj minuti sudačke nadoknade. Sudac Lovrić je poklonio slobodni udarac Lokomotivi na sredini igrališta, svi igrači su se preselili u kazneni prostor Hajduka, a loptu je ubacio vratar Čavlina. Awaziem je bio najviši u skoku, ali je odbio loptu samo na rub 16-erca na nogu Tuciju koji je sjajnim volejem neobranjivo pogodio gornji desni kut.

'Hajduk je iskusniji, nije si trebao to dopustiti'

"Događaju se stvari, svakakve dramatične i nepredvidive stvari, ali upravo zbog toga nogomet je tako i zanimljiv. No, mislim da Hajduk mora ovakvu utakmicu privesti mirno kraju jer je iskusnija momčad. Ne smije se dogoditi da ti Lokomotive smanji na 2-1 u polukontri i kontri. To se ne smije dogoditi", govori nam Zoran Vulić i nastavlja:

"Nego, ti moraš biti taj koji mora zabiti Lokomotivi taj treći gol, Hajduk je trebao i morao biti taj koji zabije u polukontri ili kontri, a ne Lokomotiva Hajduku. Ali, to je nogomet, to je ta igra. Sve je moguće. Danas smo vidjeli da je Lokomotiva do 2-2 došla jednim izvanserijskim golom kakav se rijetko viđa na hrvatskim travnjacima".

Prvenstva se osvajaju, odnosno gube na malim utakmicama...

'HNL je izjednačeniji nego ikad'

"Uvijek se govori i to i je istina, da se u manjim utakmicama dobivaju ili gube prvenstva. Ono što smo i lani govorili, govorimo i ove, da je HNL izjednačeno. Bez obzira na bodovnu razliku. Mislim da je HNL puno izjednačeniji nego prije tri-četiri godine. Vidjeli smo da nema tu baš prevelike razlike, golijada. Vi danas ne možete Gorici koja je posljednja, uz dužno poštovanje, zabiti jedan-dva gola. Liga je izjednačena i tzv. te momčadi ispod 6. mjesta morao bi Hajduk puno lakše dobivati", zaključio je Zoran Vulić.