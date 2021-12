Proteklih se dana po turskim medijima mogla vidjeti zanimljiva vijest, da bivši trener Bešitkaša i nekadašnji izbornik Hrvatske, Slaven Bilić, preuzima vruću klubu posrnulog velikana Fenerbahčea.

Bilić je od 2013. do 2015. godine vodio Bešiktaš i radio je sjajan posao, a od siječnja ove godine vodi kineski Beijning Guoan u kojem mu baš i ne ide najbolje.

"Slaven Bilić je novi trener Fenerbahčea. Uprava istanbulskog kluba i hrvatski trener postigli su dogovor te će Bilić u Fenerbahčeu godišnje zarađivati 2.9 milijuna eura. I Bešiktaš je htio dovesti Bilića, ali im je on rekao: 'Hvala na ponudi, no dogovorio sam se s drugim klubom.' Nije naveo koji je to klub, ali riječ je o Fenerbahčeu", pisao je tako turski Fanatik, a uvjereni su da će Bilić voditi Fener već 10. siječnja protiv Adane.

Bilić demantira Turke

Bilić ima blagu konkurenciju u Joachimu Lowu i Ismailu Kartalu, ali turski mediji pišu kako su oni tek rezervne opcije i da je Bilić primarna meta. Međutim, Turke će možda iznenaditi posljednje izjave Slavena Bilića. Hrvat, naime, tvrdi da neće napuštati Beijing i da je cijela ta priča s Fenerom tek glasina.

"Ja sam profesionalac, trener Beijing Guoana te ću nastaviti poštovati taj klub i moj ugovor s njim. Sve drugo što se priča i piše o meni su glasine. Jedino o čemu razmišljam sada je kako poboljšati igre i rezultate Guoana", rekao je Bilić na konferenciji za medije uoči utakmice Beijinga i Shandonga, koja se igra u srijedu.

Biliću, ruku na srce, baš i ne ide najbolje u Kini. U prvih pet utakmica play-offa osvojio je samo četiri boda i na šestom je mjestu. Ima 20 bodova manje od lidera i deset bodova manje od trećeplasirane momčadi, a upravo ta pozicija vodi u azijsku Ligu prvaka. U 19 utakmica na klupi Beijinga upisao je osam pobjeda, četiri remija i sedam poraza.