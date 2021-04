Nakon što je neslavno završio svoj staž u West Bromwichu, legendarni Vatreni i nekadašnji izbornik Hrvatske Slaven Bilić svoju karijeru nastavlja u kineskom Beijing Guoanu.

DESET VELIKIH ZAJEDNIČKIH GODINA: Juri i Nani morali su se pokloniti i velikani; ‘Čuo sam se sa Slavenom, kaže da je zadovoljan u Kini’

Bilić je i službeno predstavljen uoči početka sezone, a navijači su ga dočekali s oduševljenjem. Prve su utakmice na rasporedu za tjedan dana.

“Reći ću vam zašto sam došao ovdje. Jedan od razloga je jer Beijing Guoan ima jaku navijačku bazu. Potrudit ćemo se da ovo bude najsretnija sezona za ovaj klub jer vi to zaslužujete“, rekao je Bilić na službenom predstavljanju.

⚽️@FCBeijingGuoan officially introduced new coach Slaven Bilic

⚽️Having rich coaching experiences, Bilic has coached Croatian National team, as well as @premierleague sides – West Ham & West Brom#CSL @AllAfcFootball @TheAsianGame @LigaChinaESP @CroatiaFooty @AllAlbion @WHUFCFZ pic.twitter.com/bvtCWDi3vt

— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) April 12, 2021