U posljednjem susretu 33. kola engleskog Championshipa, tamošnje druge lige, nogometaši Watforda, koje vodi hrvatski trener Slaven Bilić, svladali su kao domaćini s 3-2 West Bromwich i tako prekinuli niz od pet utakmica bez pobjede.

Dva puta je Watford vodio, ali se i dva puta West Bromwich vraćao iz rezultatskog minusa. No, domaći sastav je do pobjedničkog pogotka došao u 78. minuti. Tada je Šveđanin Ken Sema zabio za 3-2, ujedno svoj drugi pogodak na utakmici.

"Bila je to dobra pobjeda, zaslužena pobjeda. Odigrali smo već nekoliko ovakvih utakmica i lijepo je kad ode na našu stranu. Imamo 13 utakmica do kraja i sada je na nama da ovako nastavimo s istim karakterom i odlučnošću", izjavio je Bilić nakon utakmice i priznao da mu nije bilo ugodno igrati protiv WBA, koji je njegov bivši klub (vodio ih je od lipnja 2019. do prosinca 2020.):

"Nisam volio igrati protiv svog bivšeg kluba jer je bila tako važna utakmica i njima i nama. Bilo je posebno vidjeti sve opet i želim im dobro, ali ne previše dobro. Imaju dobrog trenera i dobru ekipu, pa sam siguran da će West Brom imati važnu ulogu ove sezone".

Bilićev sastav je trenutačno peti na ljestvici te ima 50 bodova. Na vrhu ljestvice je Burnley sa 72 boda, a ispred Watforda su još Sheffield United sa 61, Middlesbrough s 57 i Luton koji kao i Bilićeva momčad ima 50 bodova.