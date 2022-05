Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, gostovao je u emisiji Sport Nedjeljom gdje je komentirao brojne aktualne teme, od HNL-a pa sve do sjajnih nastupa Luke Modrića u dresu Real Madrida.

U jednom dijelu razgovora Bilić je komentirao mogućnost dolaska u Hajduk. Naime, mnogi su ga navijači splitskog kluba već puno puta zazivali, pa čak i nedavno kada je trener Hajduka Valdas Dambrauskas zapao u blagu krizu.

Ne vidi se u Hajduku

Bilić je trenutno bez posla, ali na iznenađenje mnogih on ne razmišlja o Hajduku niti se, kako kaže, vidi na njihovoj klupi.

"Neki bi to htjeli, neki ne bi. Ali nije to tema sada. Hajduk je atraktivan klub i stranim trenerima. Hajduk je ogroman klub. Nisam objektivan, to stoji, ali Hajduk je način života. Milijun ljudi navija za Hajduk. To je klub koji je bitan ljudima u životu. Ne mogu niti ja biti imun na Hajduka. Većina ljudi sanjaju da nešto naprave s Hajdukom. No, lagao bih kada bih rekao da se vidim na klupi Hajduka", rekao je Bilić.