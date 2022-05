Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, gostovao je u emisiji Sport Nedjeljom gdje je komentirao brojne aktualne teme, od HNL-a pa sve do sjajnih nastupa Luke Modrića u dresu Real Madrida.

No, u jednom je dijelu govorio i o Zdravku i Zoranu Mamiću, kojima je pripisao zasluge za to što je Dinamo danas uspješan europski klub.

"Prije je bilo da je cijela HNL zapravo razvojna liga za Dinamo. Igrači bi se razvijali pa odlazili u Dinamo i iz Dinama kasnije išli dalje. Sada više to nije slučaj. Zdravko i Zoran nisu tu, ali oni su nosili taj Dinamo. Mamići su zaslužni za taj uzlet Dinama i s druge strane, drugi klubovi su vidjeli kako se to radi. Vidio je i Osijek da može prodati igrača van. Ojačale su Uprave, financije, omladinske škole, tereni su bolji i u drugim klubovima. Teško će se više dogoditi da će nekakav Nikola Moro otići iz Hajduka u Dinamo", rekao je Bilić.

Ne vidi se na klupi Hajduka?

Komentirao je i mogućnost da postane trener Hajduka. "Neki bi to htjeli, neki ne bi. Ali nije to tema sada. Hajduk je atraktivan klub i stranim trenerima. Hajduk je ogroman klub. Nisam objektivan, to stoji, ali Hajduk je način života. Milijun ljudi navija za Hajduk. To je klub koji je bitan ljudima u životu. Ne mogu niti ja biti imun na Hajduka. Većina ljudi sanjaju da nešto naprave s Hajdukom. No, lagao bih kada bih rekao da se vidim na klupi Hajduka", rekao je Bilić.