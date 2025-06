Slaven se preko društvenih mreža požalio na suđenje: 'Tako nešto se nije dogodilo pet sezona'

Iza Slaven Belupa je jedna vrlo dobra sezona, ali na kraju s gorkim okusom. Slaven je u samoj završnici sezone ostao bez Europe, prvo su za bod ostali bez četvrtog mjesta od Varaždina, a onda su u finalu Kupa poraženi od Rijeke.

Danas se klub oglasio na svome Facebook profilu i požalio na suđenje. "Zvuči bizarno, ali je itekako istinito. U netom odigranoj sezoni, u 36 kola, za Slaven Belupo nije dosuđen nijedan penal! Tako nešto nije se dogodilo u SHNL-u u posljednjih pet sezona, a vrlo vjerojatno i više. Istovremeno je protiv nas dosuđeno pet najstrožih kazni, što je najviše ove sezone od svih klubova u ligi. Tko zna, da je samo jedan bio, a moglo je i trebalo ih biti više, možda bi se europske karte danas drugačije dijelile...U Kupu smo pucali jedanaesterce u polufinalu protiv Osijeka te dva u osmini finala protiv Šibenika", stoji u objavi.

Momčad iz Koprivnice bila je jedna od onih koja se najčešće žalila na loše suđenje i treba se priznati da su neke utakmice uistinu bile odlučene lošim sudačkim odlukama. Slaven je ostao i bez trenera Marija Kovačevića koji će preseliti u Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je trenutak kada je Mario Kovačević potvrdio da je dogovorio sve s Dinamom