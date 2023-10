Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je 2-1 (2-0) domaćom pobjedom protiv Brighton and Hove Albiona u 9. kolu prekinuo niz od dva poraza u Premier ligi te stigao na vrh ljestvice.

City je nakon manje od 20 minuta stigao do prednosti 2-0 golovima Alvareza (7) i Haalanda (19), no u nastavku je Ansu Fati (73) smanjio na 2-1 da bi u sudačkoj nadoknadi gosti imali i igrača više zbog isključenja Akanjija, no domaći su ipak sačuvali pobjedu.

Mateo Kovačić ostao je na klupi Cityja.

Ozljeda Barišića

Hrvatski nogometni reprezentativac Borna Barišić morao je zbog ozljede napustiti teren već u 11. minuti susreta u kojem je Rangers na svom Ibrox Parku sa 4-0 (2-0) svladao Hibernian u susretu 9. kola škotskog prvenstva.

Pogotke za pobejdu u prvoj utakmici pod novim trenerom Philippeom Clementom postigli su Sima (17, 65), Raskin (45) i Dessers (79).

Rangers je drugi na ljestvici sa 18 bodova, četiri više uz utakmicu manje ima vodeći Celtic. Hibernian je deveti s devet bodova.