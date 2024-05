Nakon što je Dinamo raskinuo s dosadašnjom predsjednicom Uprave Vlatkom Peras, pred medije je stupio Dubravko Skender. Dopredsjednik Dinama i član IO-a iznio je razloge smjene Vlatke Peras:

"Nakon rasprave o dostavljenom mišljenju, IO je donio odluku o razrješenju s funkcije, čime prestaju sve njezina prava i obveze. Zbog osobito teške povrede radnog odnosa, a sukladno zakonu gospođa Peras ne ostvaruje pravo na otkazni rok i otpremninu", rekao je Skender koji nije previše otkrivao.

Na pitanje hoće li Peras zbog otpremnine tjerati slučaj u sudnici, odgovorio je:

"Ne mogu prejudicirati hoće li doći do suda. Danas tijekom jutra kolega iz IO-a Ivan Nauković i ja razgovarali smo s njom, s obzirom na okolnosti bio je to ljudski razgovor. Hvala što su pridonijeli da u ovom okolnostima to bude normalan razgovor", rekao je Skender te se dotakao ostalih članova Uprave.

"Podnar i Tomačić su i dalje članovi uprave. Vi koji pratite Dinamo bolje znate i od mene sve o statutu kluba, upravljačku strukturu čine predsjednik, dopredsjednik i uprava. Oni ostaju i dalje u klubu", potvrdio je Skender

Ostalo je vruće pitanje tko bi mogli postati novi članovi Uprave, a sve se više priča o dolasku Zvonimira Bobana. Skender je i na tu temu diskretno odgovorio:

"Nemamo konkretna imena za nove članove uprave, to sam rekao i na prvom obraćanju medijima. Stručni i kompetentni ljudi, ako žele pomoći Dinamu, dobrodošli su. Moja vizija je da Dinamo u metafori postaje plava tvrđava.

"Nismo u kontaktu sa Zvonimirom Bobanom, on je naš prijatelj, uvijek je dobrodošao u klub. Naš je odnos isključivo prijateljske, da ne kažem navijačke naravi", rekao je dopredsjednik Dinama.