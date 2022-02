Nedugo nakon što je u četvrtak rano ujutro počeo rat u Ukrajini, odnosno, nakon što je krenula invazija Rusa s nekoliko strana, na službenom Twitter-profilu Europa lige osvanula je gotovo skandalozna poruka.

Na Twitteru je netko objavio, "Sretan četvrtak svima", misleći pritom valjda na to da se kasnije u četvrtak nastavlja doigravanje za osminu finala Europa lige. No, objava je svakako neprimjerena s obzirom na to što se događa u Ukrajini.

Njihova se objava nikako nije svidjela većini korisnika Twittera i UEFA je brzo obrisala Tweet, no ostao je trag.

Oduzimaju finale u Sankt Peterburgu

Inače, Aleksander Čeferin, predsjednik Europske nogometne organizacije, sazvao je za petak izvanredni sastanak Izvršnog odbora UEFA-e povodom ruske invazije na Ukrajinu.

Na sastanku bi čelni ljudi UEFA-e trebali raspravljati o mnogim nogometnim temama u novonastaloj situaciji u Europi, a vjerojatno glavno pitanje u svemu trebalo bi biti određivanje mjesta odigravanja finalne utakmice ovosezonske Lige prvaka.

Ranije je određeno kako će se finale odigrati 28. svibnja u Sankt Peterburgu, no sve je više zagovaratelja da se završna utakmica elitnog natjecanja ne održi u drugom najvećem ruskom gradu.

Dakako, situacija se automatski komplicira zbog mnogih poveznica koje trenutačno imaju UEFA i Rusija pa je tako ruski Gazprom partner Europske nogometne organizacije te Lige prvaka. UEFA u ovom trenutku ima valjani ugovor s Gazpromom vrijedan 35 milijuna eura godišnje.

Inače, iz UEFA-e su službeno obznanili kako će se ruski Zenit iz Sankt Peterburga, za sada, normalno natjecati u Europskoj ligi gdje ovog četvrtka gostuje u Sevilli kod Betisa, u uzvratnom susretu play-offa tog natjecanja. U prvom dvoboju Zenit je na domaćem terenu izgubio od Betisa 2-3.