Skandal u hrvatskom niželigašu: Utakmica izmakla kontroli, gosti tvrde da ih je sudac vrijeđao

Utakmica donjeg dijela tablice 2. ŽNL Zagrebačke – Istok između NK Vatrogasca iz Kobilića i NK Gaja, koja je na terenu završila pobjedom domaćina 3:0 uz hat-trick Ivana Mijatovića, zasjenjena je teškim optužbama i ozbiljnim incidentima koji su, prema tvrdnjama gostujućeg kluba, obilježili susret.

Nogometni klub Gaj oglasio se nakon utakmice službenim priopćenjem u kojem oštro osuđuje događaje na terenu, tvrdeći kako je sportsko nadmetanje palo u drugi plan zbog niza spornih i nasilnih situacija.

Prema njihovim navodima, sve je započelo ponašanjem glavnog suca, kojeg optužuju za neprofesionalan pristup i neprimjereno ophođenje prema igračima. U priopćenju se ističe kako je sudac koristio uvredljive izraze poput “od****” i “odi u *****”, uz dodatne provokacije prema igračima, što je, kako tvrde, dodatno podiglo tenzije na terenu. Posebno ističu i njegovu izjavu: “Moje je proljeće, ja od suđenja živim”, koju smatraju krajnje neprimjerenom i potencijalno problematičnom u kontekstu regularnosti susreta.

Situacija je, prema tvrdnjama NK Gaja, eskalirala u drugom poluvremenu, kada su izbili fizički sukobi. Navode kako je igrač domaće momčadi P.T.D.W nakon prekršaja dodatno nasrnuo na protivnika dok je ovaj bio na tlu, udarivši ga punim stopalom u predjelu trtice.

Dodatno, iz Gaja tvrde da su se u sukob uključile i osobe u redarskim markerima, koje su, umjesto smirivanja situacije, sudjelovale u fizičkom obračunu i udarale njihove igrače.

Među najozbiljnijim optužbama ističe se i incident u kojem je, prema njihovim tvrdnjama, vratar domaćina R.G fizički napao igrača Gaja, nanijevši mu ozljede glave zbog kojih je morala intervenirati Hitna pomoć. Oštećeni igrač, kako navode, zadobio je posjekotine na glavi i koljenu.

U priopćenju se spominje i igrač L.K, za kojeg tvrde da je udario protivničkog igrača otvorenim dlanom te se potom udaljio s mjesta događaja.

NK Gaj naglašava kako ima nultu toleranciju na nasilje te opisane događaje naziva velikom sramotom za niželigaški hrvatski nogomet. Ističu da posjeduju video materijale koji, prema njihovim riječima, potvrđuju iznesene tvrdnje, te zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih tijela i saveza kako bi se zaštitila sigurnost igrača i integritet natjecanja.

Na kraju susreta intervenirala je i policija, a cijeli slučaj, s obzirom na ozbiljnost optužbi, očekuje daljnje postupanje nadležnih institucija.

POGLEDAJTE VIDEO: Preporodio je Osijek: 'Taj osjećaj gorčine nas tjera naprijed'