Sjajne vijesti za Hrvatsku! Konačno se budi Luka Ivanušec: Majstorski zabio u pobjedi Feyenoorda

Hrvatski veznjak Luka Ivanušec postigao je svoj prvi ovosezonski gol za Feyenoord u 3-2 (0-1) domaćoj pobjedi protiv AZ Alkmaara u susretu 11. kola nizozemskog nogometnog prvenstva.

Gosti su poveli preko Parrotta (44) u završnici prvog poluvremena da bi poravnanje stiglo uz veliku dozu sreće kada je udarac Paixaoa pogodio Wolfea (61-ag) i lopta je u visokom luku odsjela u mreži.

Tada je na scenu stupio Ivanušec koji se u 63. minuti sjurio po lijevoj strani u kazneni prostor te onda s ruba peterca pogodio suprotni kut za 2-1. Na 3-1 povisio je Osman (83), a na konačnih 3-2 smanjio je Meerdink (89). Gol Ivanušeca pogledajte OVDJE.

Ivanušec je igrao do 74. minute za Feyenoord koji je ovom pobjedom stigao na četvrto mjesto sa 22 boda, koliko ima i treći Utrecht koji je odigrao dva susreta manje. AZ je šesti sa 17 bodova.

Ranije u subotu je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić postigao svoj prvi gol u dresu PSV-a iz Eindhovena, ali njegov je sastav izgubio veliki derbi od Ajaxa u Amsterdamu sa 2-3 (1-1). Nakon što je u prvom poluvremenu svaki sastav postigao po jedan gol udarcem glavom, De Jong (18) doveo PSV u vodstvo nadskočivši Josipa Šutala, a poravnao je Klaassen (43), Perišić je u 55. minuti postigao odličan pogodak jakim prizemnim udarcem sa 18 metara u sam donji lijevi kut domaćeg gola za novu prednost sastava iz Eindhovena. No, do kraja dvoboja su Fitz-Jim (66) i Godts (74) iskoristili velike nesmotrenosti u gostujućoj obrani za preokret. Perišić je igrao za PSV do 89. minute dok je Šutalo odigrao čitav susret za Ajax.

Iako više nije stopostotan, PSV je i dalje na vrhu ljestvice sa 30 bodova, pet više uz utakmicu više od drugog Ajaxa.

