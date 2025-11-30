FREEMAIL
Sjajna asistencija hrvatskog reprezentativca u porazu na gostovanju

Sjajna asistencija hrvatskog reprezentativca u porazu na gostovanju
Foto: Giovanni Evangelista/lapresse/profimedia

Torino je imao priliku i izjednačiti u sudačkoj nadoknadi, no Kristijan Asslani nije iskoristio kazneni udarac.

30.11.2025.
14:57
Sportski.net
Giovanni Evangelista/lapresse/profimedia
U porazu Torina u gostima kod Leccea 2:1 u sklopu 13. kola talijanske Serie A hrvatski krilni napadač Nikola Vlašić asistirao je za jedini pogodak svoje momčadi.

Lecce je poveo u 20. minuti golom Lassane Coulibalyja, a dvije minute kasnije Lameck Banda povisio je vodstvo. Torino je bio blizu pogotka u 38. minuti kada je Niels Nkounkou pogodio gredu. Do pogotka su "Bikovi" stigli u 57. minuti kada je kapetan Nikola Vlašić uzeo loptu na centru i protrčao gotovo pola terena, došavši do šesnaesterca Leccea gdje sjajno pronalazi škotskog napadača Chea Adamsa koji pogađa za 2:1. Torino je imao priliku i izjednačiti u sudačkoj nadoknadi, no Kristjan Asllani nije iskoristio kazneni udarac. Ovim je porazom Torino ostao na 12. mjestu, dok se Lecce dignulo na 14.

 

   

 

TorinoLecceSerie ANikola Vlašić
Sjajna asistencija hrvatskog reprezentativca u porazu na gostovanju