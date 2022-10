Jedan od najboljih trenera svih vremena, Sir Alex Ferguson, bio je poznat po tome sjajnom odnosu s igračima, no nije uvijek bilo baš tako.

Tijekom dugačkih 27 godina, posvadio se sa sedmoricom nogometaša koji su zbog nje napustili Old Trafford.

Prvo ime koje vam vjerojatno pada na pamet je Roy Keane, a problem koji je narušio njhov inače sjajan odnos bio je intervju poslije utakmice. Nakon poraza na gostovanju, Keane je napao Ria Ferdinanda da mu je bitnije što će kupiti od plaće, nego rezultati kluba. Ferguson je oduzeo kapetansku traku Keaneu, a dvojac i dan danas se ne slaže kada pričao o tom incidentu.

Kopačka u glavu

Jaap Stam, u javnosti poznat kao žestoki nizozemski stoper, jedan je od najzaslužnijih za osvajanje triplete 1999. godine, jedine u povjesti kluba. Osvojio je i tri Premier lige s Unitedom, a u svojoj autobiografiji je napisao da je Škot od igrača tražio da simuliraju na europskim susretima, što Staam nije odobravao. Već za tri tjedna je bio na putu za Rim.

David Beckham je sa Sir Alexom imao odnos poput oca i sina, ali ljubav je pukla kada je mladi David počeo fokus imati na ostavljaju traga kao velika svjetska zvijezda. Nakon ispadanja iz kupa, žestoko su se svađali u svlačionici, a Ferguson je Beckhama pogodio kopačkom u glavu, o čemu su se raspisli svi tabloidi. Tog dana je Fergie upravi Uniteda rekao da Beckham mora napustiti klub.

Peter Scmeichel, legenda Manchster Uniteda, napustila je klub 1999., ali se sa Sir Alexom posvadio nekoliko godina prije. Danski golman je nakon remija s Liverpoolom doživio javne kritike od Fergieja, što nije najbolje primio: "Rekli smo svašta jedan drugome. Sljedećeg dana sam ga pozvao i on mi je rekao “Slušaj, morat ću te otpustiti. Ne mogu dozvoliti da igrači pričaju tako sa mnom i prkose mom autoritetu.”

Ogroman ego

Paul Ings, igrač poznat po ogromnom egu, suigrače je tražio da ga zovu "Guverner" što se Škotu nije svidjelo. Okrivio ga je i za veliki poraz od Barcelone, a sreću je Englez morao potražiti u talijanskom Interu.

Nizozemac, Ruud van Nistelrooy, je stigao na Old Trafford 2001. godine i postao jedan od najboljih napadača koji je kročio na terene Premier lige sa 150 golova u 219 utakmica. Međutim, došlo je do prekida sjajnog odnosa s Fergusonom nakon što ga je škotski trener izostavio iz početne postave u finalu Liga kupa protiv Wigana. Došlo je do velike svađe između njih dvojice i Rudd je istog ljeta prodan Real Madridu. Nekoliko godina kasnije, van Nistelrooy i Sir Alex popravili su svoj odnos.

Najbolji strijelac u povijesti Manchester Uniteda, Wayne Rooney, bio je vrlo blizu odlaska iz kluba. Imali su Wayne i Ferguson puno nesuglasica tijekom godina koje je Rooney proveo na Old Traffordu, a najgore je bilo 2010. godine. Englez je čak podnio zahtjev za transfer, ali on i Škot uspjeli su popraviti odnose. Fergie je otkrio i kako je Rooney također zatražio transfer 2013. godine, ali Wayne je demantirao svog bivšeg trenera. Na kraju je United napustio četiri godine nakon Alexa.