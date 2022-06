Legendarni David Beckham svojevremeno je bio najveća svjetska nogometna zvijezda. Nema tko nije znao za briljantnog engleskog veznjaka koji je bio najpoznatiji po preciznoj desnici i fantastičnim slobodnim udarcima.

Beckham je karijeru započeo u Manchester Uniteda te je dio generacije koja je 1999. poharala svijet, a ona je nakon svađe s Alexom Fergusonom preselio u Madrid. Bilo je to 2003. godine. Na njegovo mjesto Ferguson je doveo tada nepoznatog klinca Cristiana Ronalda.

Nakon toga je pet godina igrao u LA Galaxyju te je u dva navrata igrao u Milanu na posudbi. Karijeru je zaključio 2013. godine, a posljednju sezonu odradio je u Paris Saint-Germainu.ž

Nije dvojio ni sekunde

Legendarni Englez nedavno je bio gost u studiju SkySportsa, a njegove sugovornike zanimalo je tko je najbolji igrač s kojim je ikad dijelio svlačionicu i nogometne terene. Gary Neville, s kojim je igrao u Unitedu, upitao je Beckhama tko mu je najbolji suigrač.

"Osim tebe, nogometaš s kojim sam najviše volio igrati je Zinedine Zidane. On je najbolji", rekao je Beckham, a njegove riječi prenosi Mirror.

Francuz i Englez su zajedno nastupali za Real Madrid od 2003. do 2006. godine. Velika je to pohvala kada uzmete u obzir igrače s kojima je Beckham dijelio svlačionicu. Od Erica Cantone, Ryana Giggsa, Paula Scholesa u Manchester Unitedu, do Ronalda, Figa, Raula u Realu te Ronaldinha, Ibrahimovića, Pirla i Seedorfa u Milanu.