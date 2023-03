S nestrpljenjem se čeka skupština Dinama 9. ožujka na kojoj će se dogoditi konačni obračun dvije struje 'mamićevske' i 'antimamićevske'.

Posljednjih dana moglo se čuti kako bi u Upravu Plavih i prije te famozne Skupštine mogao ući Dario Šimić, no on se nakon razgovora s prvim čovjekom Dinama Mirkom Barišićem odlučio povući.

"Nisu se stvorili uvjeti da ja uđem u Upravu. Procjenjujem da je najbolje da se Skupština u četvrtak održi, da se pokaže tko ima vlast, pa da onda eventualno ozbiljno pričamo. Meni je bitno da Dinamo funkcionira, ja se nisam gurao na ovu funkciju, želio sam dobro klubu. Ali neću dopustiti da me se koristi kao čašu vode, prelijeva iz jedne u drugu posudu", rekao je Šimić za Večernji.hr.

"Spreman sam ući poslije Skupštine, no vidjet ćemo kakvi su uvjeti, odnosno tko će pobijediti, te u kakvom pravcu klub želi ići. Meni je Dinamo na prvom mjestu, važno je da klub nađe najbolje rješenje, a predsjednik Barišić će na Skupštini morati reći koga on vidi na čelu kluba, koga u Izvršnom odboru. To je minimum, da obje strane za transparentnost skupštine, da obje strane kažu s kojim ljudima misle upravljati klubom", dodao je Šimić pa otkrio što očekuje od Skupštini.

"Svašta je moguće, pa i to da Dinamu prijeti kriza bez presedana. Ali, nadam se da će se to ipak izbjeći. No, da se to izbjegne, Barišić i njegovi ljudi moraju jasnije komunicirati."

Za kraj je istaknuo:

"Počeli su neki ljudi puštati glasine da nisam pristao na financijske uvjete Dinama. Mogu vam reći samo da je to glupost, da do novca i uvjeta nismo ni došli u razgovorima. Ja sam čist, mene vodi samo ljubav prema Dinamo, ali neću se uvlačiti u neke igre. Mene zanima samo da je sve transparentno, i da takav bude i Dinamo."