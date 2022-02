Hrvatski nogometaš Šime Vrsaljko izgubio je mjesto u reprezentaciji nakon lanjskog Europskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić ga od tada nije pozvao, ali to ne znači da u budućnosti neće. Sada je po prvi put u razgovoru za Novu TV progovorio na tu temu.

“Nikad nisam gledao reprezentaciju kao mjesto na kojem moram biti, ako to nisam zaslužio. Gledam na to strogo profesionalno. Ako nisam na razini koju zahtjeva reprezentacija, onda ne moram tamo ni biti. Najveći sam navijač hrvatske reprezentacije i kada igram i kada ne. Uvijek ću biti na raspolaganju i kad me budu trebali, naravno da ću doći”, počeo je desni bek, koji je upitan je li ga to pogodilo.

“Bilo mi je teško i žao mi je. Više mi je bilo žao što me nema, ali kao profesionalac sam to prihvatio i to je normalno”, kazao je te je otkrio kako se nije čuo s izbornikom.

“S izbornikom direktno nisam razgovarao. Nadam se da će doći situacija kad ćemo razgovarati o raznim temama, a što se tiče mojih suigrača i onih s kojima sam najbliži, naravno da smo u kontaktu i to je uvijek u pozitivnoj atmosferi”, rekao je Vrsaljko.

U međuvremenu, opet je počeo redovno igrati u Atletico Madridu te se nada pozivu.

“Naravno da sve prilike koje dobivam koristim da bi bio što bolji. Kad god me trener u klubu treba, bit ću mu na dispoziciji, a to isto vrijedi i za nacionalnu momčad”, poručio je.