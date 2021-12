Legendarni hrvatski nogometaš Silvio Marić, gostovao je u Podcast Inkubatoru gdje se osvrnuo na bojne teme iz igračkih dana. Tako se za ovu priliku prisjetio i jednog od najboljih vratara koje je BiH imala - Tomislava Piplice. On je najveći dio karijere proveo u Energie Cottbusu, a prije toga branio je za Zagreb, Segestu, Istru i Samobor.

Karijeru je pak počeo u Bugojnu, gdje je i rođen. Marić je, inače, s Piplicom dijelio svlačionicu u Segesti pa se prisjetio stvari koje je ovaj vratar znao raditi.

"Piplica je bio kralj. Kralj Piplica se zove. Ma, to je lud frajer kao šiba. Piplica je fakat imao fore kada ideš na njega. Znaš golman pravi one neke stvari s rukama da te zbuni, ali se on znao bacit kolut naprijed i ti ga gledaš i čudiš se, a on ti skine loptu. Sjećam se da je nekome tako skinuo šansu, a mi smo se smijali i čudili onome što radi. Piplica je bio super čovjek, zafrkant... Bio sam klinac i takve likove sam gledao kao bogove", rekao je Marić.

Piplica je karijeru završio je na 2015. u niželigašu Eilenburgu, a trenutačno je trener druge ekipe njemačkog niželigaša SpVgg Bayreutha.