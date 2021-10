U dalmatinskom derbiju 12. kola Prve HNL Šibenik je na Šubićevcu pred 1.668 gledatelja pobijedio Hajduk sa 2-0 ostvarivši prvu pobjedu na svom stadionu protiv splitskog sastava nakon 14 godina.

Golove za Šibenik zabili su Marcos David Mina u 25. minuti, te Mario Ćurić iz jedanaesterca u 84. minuti.

Bila je to prva pobjednika Šibenika u međusobnim susretima igranim na Šubićevcu u posljednjih 14 godina. Zadnju pobjedu Šibenik je na svom terenu protiv Hajduka ostvario u rujnu 2007. kada je slavio sa 1-0.

Hajduk je bolje ušao u susret i Splićani su u prvih 15 minuta imali dvije lijepe prigode, no Biuk i Diamantakos nisu bili precizni. Prvo uzbuđenje pred vratima Hajduka vidjeli smo u 16. minuti, Jakoliš je ubacio s desne strane, a Katić u pokušaju da izbije loptu pogodio vratnicu.

Deset minuta kasnije domaćin je poveo. Ćurić je ubacio loptu u kazneni prostor, Bačelić-Grgić u gužvi uposlio Minu, a ovaj sjajno zabio pod gredu za 1-0.

Tri minute kasnije Hajduk je bio korak do izjednačenja, no Lovrencsics je pucao iznad grede. U posljednjim trenucima prvog dijela gosti su imali još jednu sjajnu priliku. Melnjak je odlično ubacio, a Diamantakos s pet metara pucao glavom pod prečku, no Rogić je obranio.

U drugom dijelu prvi su zaprijetili domaćini. Šibenik je u 52. minuti izveo brzu kontru, Jakoliš je probio po lijevoj strani, ušao u kazneni prostor i zatim gađao suprotan kut, no Lovre Kalinić je bio spreman.

U 73. minuti Hajduk je u istom napadu imao tri sjajne prilike, no lopta nije htjela u gol. Prvo je Simić nakon ubačaja iz kornera pogodio stativu, a u nastavku akcije pucali su Katić i Ljubičić, no Rogić je upisao dvije velike obrane.

Ljubičić je imao odličnu priliku i u 77. minuti, no Rogić je ponovo vrhunski reagirao.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 84. minuti. Katić je u kaznenom prostoru oborio Bedoyu, sudac Lovrić pokazao na bijelu točku, a Ćurić sigurno realizirao kazneni udarac za 2-0.

U prvom nedjeljnom susretu Osijek je u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo sa 2-0 dostigavši na vrhu ljestvice Rijeku. Golove za Osijek zabili su Amer Hiroš (22) i Darko Nejašmić (45+1).

Prvu veliku priliku na utakmici vidjeli smo već u petoj minuti, no okvir gola je spasio goste. S desnog krila je ubacio Alen Grgić, a Ivan Krstanović je pucao glavom sa 6-7 metara pogodivši vratnicu.

Osam minuta kasnije Osijek je poveo fantastičnim golom Amera Hiroša koji sa 15 metara s lijeve strane kaznenog prostora pogodio rašlje za svoj prvi gol u dresu momčadi sa stadiona Gradski vrt. U posljednjim trenucima prvog dijela Bočkaj je ubacio iz kornera, a Nejašmić glavom pogodio za 2-0.

Na ljestvici vodi Rijeka sa 24 boda, koliko ima i Osijek, no Rijeka ima i susret manje. Treći je Dinamo sa 23 boda i dvije utakmice manje.

Hajduk na četvrtom mjestu ima 20 bodova, Gorica je peta sa 17, Lokomotiva na šestom mjestu ima 15, Šibenik ima 13, Istra 11, a Slaven Belupo i Hrvatski dragovoljac po šest bodova.

Tijek utakmice

Šibenik - Hajduk 2:0 (Mina 25', Ćurić 84')

Šibenik: Rogić, A. Jakoliš, Batarelo, Perić, Ćurić, Rak, Bačelić-Grgić, Mina, Marin, M. Jakoliš, Delić. Klupa: Đaković, Kvesić, Bedoya, Benić, Ballone, Lopez, Grdić, Cvetković, Attys

Hajduk: Kalinić, Lovrencsics, Simić, Katić, Čolina, Melnjak, Krovinović, Fossati, Sahiti, Biuk, Diamantakos. Klupa: Subašić, Dimitrov, Kačaniklić, Brkljača, Ćalušić, Atanasov, Škaričić, Dolček, Ljubičić.

Kraj utakmice

90' Melnjak je zabio za 2:1, ali je bio u zaleđu. Promjena u sastavu Šibenika. Cvektović je ušao u igru umjesto Marina Jakoliša. Igrat će se još pet minuta sudačke nadoknade.

84' GOOL! Šibenik vodi 2:0 na svojem Šubićevcu. Ćurić je sigurno realizirao jedanaesterac!

82' Penal za Šibenik! Dosudio je sudac Lovrić jedanaesterac za Šibenik nakon kontre domaće momčadi i kontakta Bedoye i Katića.

80' Dvostruka promjena u sastavu Šibenika. Ušao je Kvesić umjesto Delića te Bedoya umjesto Marina. Promjena i u sastavu Hajduka. U igru je ušao Dolček umjesto Sahitija..

75' Žuti karton zaradio je Šibenikov kapetan Ćurić zbog prekršaja na Ljubičiću.

74' Promjena u sastavu Hajduka. U igru je ušao Brkljača umjesto Biuka.

73' Je li moguće da igrači Hajduka ovo nisu zabili?! Prvo je Katić pucao glavom i pogodio vratnicu, zatim je lopta došla do Katića koji iz blizine gađa u blok i na kraju Ljubičić s pet metara pogađa u vratara Rogića.

67' Ogroman prilika za Hajduk sada! Nakon ubačaja iz slobodnog udarca Katić je glavom prebacio na drugu stativu gdje je došao Ljubičić te iz velike blizine pucao glavom, ali lopta je otišla malo iznad vrata.

65' Prva promjena kod Šibenika. Zbog ozljede izlazi Bačelić-Grgić, a ulazi Attys.

61' Nakon ubačaja iz kuta lopta se odbila na 14 metara do Atanasova koji je odmah potegao, ali to odlazi preko gola.

56' Hajduk za sada u drugome dijelu nije pokazao ništa, a nove promjene im nisu dovele nikakvo osvježenje u redovima. Šibenik je za sada mnogo bolja momčad.

Šibenik - Hajduk

52' Velika prilika za Šibenik. Jakoliš se s krila sjurio prema Kaliniću, pucao je s 10 metara, ali je kapetan Hajduka nogom obranio njegov udarac.

46' Počelo je drugo poluvrijeme. Odmah dvije promjene u sastavu Hajduka. U igru su ušli Ljubičić i Kačaniklić umjesto Diamantakosa i Čoline.

Kraj prvog poluvremena

44' Kakva obrana šibenskog vratara! Melnjak je ubacio točno pred vrata, Diamantakos puca glavom sa šest metara, Rogić to sjajno čisti i odbija loptu u korner.

40' Prvi žuti karton na ovoj utakmici zaradio je Bačelić-Grgić.

37' Jakoliš je sada bio u dobroj prilici, pucao je s 12 metara, Čolina se bacio i blokirao udarac, a lopta je u konačnici otišla preko vrata u korner.

36' Ništa se značajno nije dogodilo na Šubićevcu nakon gola, čini se kako je gol Šibenika poremetio Hajduk i njihov plan igre.

Torcida

25' GOOL! Evo prvoga gola na današnjoj utakmici, Šibenik vodi 1:0. Mina je pucao s devet metara iskosa i od grede pogodio za vodstvo!

20' Prva promjena u sastavu Hajduka. U igru je ušao Atanasov umjesto Krovinovića koji se ozlijedio. Na terenu se činilo kako Krovinović želi nastaviti, kao i Gustafsson, ali mu liječnička služba to nije dozvolila.

16' Kakva pogreška Hajduka sada, skoro pa su zabili autogol. Jakoliš je probio desnu stranu i ubacio pred gol, a lopta je pogodila Katića i završila na stativi.

15' I još jednom Hajduk! Biuk je probao pucati s desetak metara, ali je lopta na putu pogodila Diamantakosa pa je mogući pogodak spriječen.

13' Lovrencsics je precizno dodao Diamantakosu u šesnaestercu Šibenika koji loptu prima prsima i spremao se na šut, ali Batarelo je u posljednji trenutak izbio loptu ispred njega.

7' Nastavlja pritiskati Hajduk... Biuk je primio loptu u šesnaestercu za Melnjaka koji ubacuje oštro pred vrata gdje je natrčao Krovinović, ali s 10 metara je pucao preko vrata.

2' Hajduk je odmah krenuo napadati! Krovinović je dodao loptu Biuku i pucao u suprotan donji kut, ali odlazi uz stativu.

1' Počela je utakmica.

17:12 - Jake su mjere osiguranja. Na ulazu u grad policija je odvajala automobile šibenskih i splitskih tablica, dok su na ulazu navijači morali skidati cipele.

16:09 - Marko Livaja propušta susret zbog kartona, dok se Krovinović oporavio od ozljede.