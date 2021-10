Utakmica između Šibenika i Hajduka, koja se igra i nedjelju, podigla je dosta prašine zbog odluke domaćina da neće prodavati ulaznice za tribinu Zapad navijačima iz preostale tri županije iz Dalmacije - Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

“Određena količina ljudi koja nije uspjela kupiti ulaznice za tribinu Istok sad pokušava kupiti za Zapad. Morali smo tako napraviti, u dogovoru s policijom. Mi smo dali u prodaju za navijače Hajduka Istok, koliko možemo, znamo da je to malo, ali u dogovoru s policijom smo išli na to da poduzmemo sve da ne bude nereda na tribinama. Izgleda ružno, ali dogodit će se da zadnja dva dana ljudi iz Splita dolaze kupiti kartu u Šibenik, pa kad padne gol, ovamo imamo Funcute, može se dogoditi nered, a to nam ne treba.

Nije to samo naša odluka, surađujemo s policijom, s jedne i druge strane da se smanji mogućnost nereda na tribinama. Mi imamo prodaju samo u gradu Šibeniku. Dali smo navijačima Hajduka da kupuju on-line, što se i Hajduk složio da je najbolje, u rekordnom roku su se rasprodale ulaznice i onda smo vidjeli da ide 'bum' na Zapadu. Morali smo neke stvari uvesti”, pojasnili su iz Šibenika Dalmatinskom portalu. Izazvalo je to ogorčenje kod legendarnog pjevača Miše Kovača.

“To što sam sad pročitao je sramota! Šibenik je poznati grad, ali mora znati da je to Hajduk. A Hajduk je pojam Dalmacije! Šibenik je dalmatinski grad, okružen selima sa svih strana. Ja bi volio da ti Šibenčani koji vladaju napokon shvate da su oni centar Dalmacije, a da je Split načelnik svih njih. Prema tome, moramo poštivati ljude koji vole Hajduk, a ne pljuvati, zabranjivati. To nije u redu, to je sramota, ja kao Šibenčanin se sramim!”, kazao je za Dalmatinski portal.