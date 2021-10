Nogometaši Hrvatskog dragovoljca i Šibenika u prvoj su utakmici 14. kola Prve HNL igrali 1:1. Poveli su domaći golom Luke Viduke (23'), a poravnao je Marin Jakoliš (28'-11m).

Sve najvažnije na utakmici dogodilo se sredinom prvog poluvremena. Prvo su domaći poveli lijepim pogotkom Viduke u 23. minuti, nakon gužve u kaznenom prostoru gostiju napadač Hrvatskog dragovokjca odlično se snašao i poluvolejom svladao Rogića.

Ekspresno izjednačenje

No, ubrzo potom jedan dalekometni pokušaj Šibenčana pogodio je u ruku Bagadura u njegovom kaznenom prostoru pa je sudac Zebec pokazao na bijelu točku za goste, a domaćem braniču pokazao žuti karton. Kako je Bagaduru to bio drugi žuti, on je i isključen, a Hrvatski je dragovoljac do kraja utakmice bio s igračem manje. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Marin Jakoliš.

Sedmi Šibenik sada ima 15 bodova, tri manje od šeste Gorice, a tri više od osme Istre 1961, dok se posljednji Hrvatski dragovoljac bodovno izjednačio s devetim Slavenom Belupom, oba sastava imaju po sedam bodova.

Na vrhu su Rijeka i Osijek sa po 27 bodova, tri manje uz dvije utakmice manje ima treći Dinamo.