Stiglo je šest tisuća navijača u zelenom: Većina nema ulaznicu, a svi imaju papagaja, evo zašto

BOYS IN GREEN /

Foto: ©INPHO/Ben Brady/imago sportfotodienst/Profimedia

Irski navijači u zelenom i uvijek dobro raspoloženi privlače pažnju na sebe

25.3.2026.
23:07
Sportski.net
Euforija vlada u svim zemljama koje će u sljedećih nekoliko dana pokušati iskoristiti posljednju priliku za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

U četvrtak navečer gledat ćemo osam polufinalnih okršaja u europskom doigravanju za odlazak na svjetsku smotru. Kao i inače, veliku podršku ima reprezentacija Irske koja će igrati u Češkoj utakmicu za finale doigravanja. Već je šest tisuća Iraca stiglo u Prag, iako imaju pravo na tek 1,024 ulaznice za gostujući sektor na Fortuna Areni velikoj 20 tisuća mjesta.

Češki savez upozorio je navijače Irske da ne kupuju ulaznice s crnog tržišta na kojem se nalaze puno poništenih i lažnih ulaznica. Prave ulaznice odavno su prodane, piše irski The Sun.

Foto: ©INPHO/Ryan Byrne/imago sportfotodienst/Profimedia

Irski navijači u zelenom i uvijek dobro raspoloženi privlače pažnju na sebe, a na ovom putovanju motiv papagaja prevladava. Razlog je vrlo jasan. Troy Parrot čije prezime na engleskom znači papagaj, doveo ih je do ove faze. Prvo je s dva pogotka srušio Portugal u studenom da bi nekoliko dana kasnije zabio hat-trick protiv Mađarske za drugo mjesto u skupini i ovo doigravanje.

Treći pogodak je tada zabio u posljednjim sekundama utakmica, a u na Zelenom Otoku euforija od tada traje. Svi se nada ju prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu od 2002. Za to će morati prvo srušiti Irsku u Pragu, a potom i pobjednika susreta Makedonija - Danska

