Talijanski nogometni prvak Inter pobijedio je na gostovanju Empoli sa 2-0 u susretu 10. kola Serie A.

Golove za milanski sastav zabili su Danilo D'Ambrosio (34) i Federico Dimarco (67). Dodajmo kako je domaćin od 53. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Samuele Ricci. Marcelo Brozović je za Inter igrao do 72. minute, dok Ivan Perišić nije nastupio.

Sassuolo izbacio Juve

Za iznenađenje kola pobrinuo se Sassuolo koji je u Torinu pobijedio Juventus sa 2-1 ostvarivši prvu pobjedu u međusobnim susretima u posljednjih šest godina.

Gosti su do pobjede došli u petoj minuti sudačke nadoknade nakon sjajne kontre koju je u pogodak pretvorio Maxim Lopez na fantastičnu asistenciju Domenica Berardija.

Gol za Sassuolo zabio je i Davide Frattesi u 43. minuti, a izjednačio je Weston McKennie.

Bio je to već treći poraz torinske "Stare dame" u prvih 10 kola, a to im se do sada dogodilo samo dva puta - 2015. i 1995. godine.

Roma osvojila Cagliari

Pobjede su ostvarili i rimski klubovi Roma i Lazio. Roma je na gostovanju porazila Cagliari sa 2-1, dok je Lazio kod kuće pobijedio Fiorentinu sa 1-0.

Cagliari je poveo u 52. minuti golom Leonarda Pavolettija, izjednačio je Ibanez u 70. minuti, a slavlje gostima donio je Lorenzo Pellegrini osam minuta kasnije.

U susretu između Lazija i Fiorentine presudio je pogodak Pedra u 52. minuti. Toma Bašić je za Lazio igrao od 79. minute.

Atalanta do pobjede u Genovi

Atalanta je ostvarila gostujuću pobjedu protiv Sampdorije sa 3-1.

Sampa je povela u 10. minuti preko Francesca Caputa, no gosti iz Bergama su okrenuli rezultat s tri gola. Dva je zabio Duvan Zapata (17, 21), a jednog Josip Iličić (90+5). Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 59. minute.

Udinese i Verona su remizirali 1-1. Domaćin je poveo u 3. minuti preko Isaaca, a za momčad Igora Tudora izjednačio je Barak u 83. minuti iz kaznenog udarca. Nikola Kalinić je za goste igrao do 66. minute, a Boško Šutalo do 73. minute.

Na ljestvici vodi Milan sa 28 bodova ispred Napolija koji ima tri boda manje, te utakmicu manje. Treći je Inter sa 21 bodom, a zatim slijede Roma (19), Atalanta (18), Lazio (17) i Juventus (15).

REZULTATI:

Juventus - Sassuolo 1-2 (McKennie 76 / Frattesi 44, Lopez 90+5) Sampdoria - Atalanta 1-3 (Caputo 10 / Zapata 17, 21, Iličić 90+5)

Udinese - Verona 1-1 (Isaac 3 / Barak 83-11m)

Cagliari - Roma 1-2 (Pavoletti 52 / Ibanez 70, Pellegrini 78)

Empoli - Inter 0-2 (D'Ambrosio 34, Dimarco 67)

Lazio - Fiorentina 1-0 (Pedro 52)

U utorak:

Milan - Torino 1-0 (Giroud 14)

Spezia - Genoa 1-1 (Sirigu 66.-ag / Criscito 86-11m)

Venezia - Salernitana 1-2 (Aramu 14 / Bonazzoli 61, Schiavone 90.+5)

Četvrtak: Napoli - Bologna (20:45)

LJESTVICA:

1. Milan 10 9 1 0 23 9 28

2. Napoli 9 8 1 0 19 3 25

3. Inter 10 6 3 1 26 12 21

4. Roma 10 6 1 3 18 10 19

5. Atalanta 10 5 3 2 18 12 18

6. Lazio 10 5 2 3 20 17 17

7. Juventus 10 4 3 3 14 13 15

8. Fiorentina 10 5 0 5 13 13 15

9. Sassuolo 10 4 2 4 14 13 14

10. Verona 10 3 3 4 22 19 12

11. Bologna 9 3 3 3 15 19

12 12. Empoli 10 4 0 6 14 20 12

13. Torino 10 3 2 5 12 11 11

14. Udinese 10 2 5 3 12 14 11

15. Sampdoria 10 2 3 5 14 20 9

16. Venezia 10 2 2 6 8 17 8

17. Spezia 10 2 2 6 12 23 8

18. Genoa 10 1 4 5 15 22 7

19. Salernitana 10 2 1 7 10 22 7

20. Cagliari 10 1 3 6 12 22 6