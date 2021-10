U susretu 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Sassuolo je u Torinu pobijedio Juventus sa 2-1 ostvarivši prvu pobjedu u međusobnim susretima u posljednjih šest godina.

Gosti su do pobjede došli u petoj minuti sudačke nadoknade nakon sjajne kontre koju je u pogodak pretvorio Maxim Lopez na fantastičnu asistenciju Domenica Berardija.

Gol za Sassuolo zabio je i Davide Frattesi u 43. minuti, a izjednačio je Weston McKennie.

Bio je to već treći poraz torinske "Stare dame" u prvih 10 kola, a to im se do sada dogodilo samo dva puta - 2015. i 1995. godine.

Čudesan preokret

Gostujuću pobjedu ostvarila je i Atalanta porazivši Sampdoriju sa 3-1.

Sampa je povela u 10. minuti preko Francesca Caputa, no gosti iz Bergama su okrenuli rezultat s tri gola. Dva je zabio Duvan Zapata (17, 21), a jednog Josip Iličić (90+5). Mario Pašalić je za Atalantu igrao do 59. minute.

Tudor osvojio bod

Udinese i Verona su remizirali 1-1.

Domaćin je poveo u 3. minuti preko Isaaca, a za momčad Igora Tudora izjednačio je Barak u 83. minuti iz kaznenog udarca. Nikola Kalinić je za goste igrao do 66. minute, a Boško Šutalo do 73. minute.

Na ljestvici vodi Milan sa 28 bodova ispred Napolija koji ima tri boda manje, te utakmicu manje.

Juventus je tek šesti sa 15 bodova.