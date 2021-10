Nogometaši Milana upisali su u 10. kolu talijanske Serie A devetu pobjedu. Na domaćem terenu su s 1-0 svladali Torino, sastav kojeg vodi hrvatski trener Ivan Jurić.

Nimalo impresivno nije izgledao Milan, ali je nastavio pobjednički niz i opet je došao na vrh ljestvice. Ima tri boda više od Napolija, ali i utakmicu više. Dvoboj protiv Torina je odlučen već u 14. minuti kada je Olivier Giroud postigao jedini pogodak (četvrti u sezoni), no do kraja susreta Milan je više puta opasno živio. Torino je imao veliki broj odličnih prilika, ali sve su do kraja ostale neiskorištene. Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo odigrao je svih 90 minuta za Torino.

Zbog ozljeda i ovu su utakmicu preskočili Ante Rebić za Milan, odnosno, Marko Pjaca za Torino.

Salernitana pobijedila, Spezia i Genoa remizirali

Ranije su Spezia i Genoa odigrali 1-1, dok je Salernitana upisala drugu pobjedu u sezoni nakon 2-1 kod Venezije. Hrvatski nogometaš Milan Badelj igrao je do 75. minute za Genou koja je u 86. minuti došla do boda na gostovanju kod Spezije. Tada je Criscito realizirao jedanaesterac za konačnih 1-1.

Venezia je golom Aramua povela u 14. minuti protiv Salernitane, ali je do kraja ostala bez ičega. U 61. minuti je izjednačio Bonazzoli (na asistenciju Riberyja). U 67. je domaćin ostao s igračem manje, a veliko slavlje gostiju uslijedilo je u 95. minuti kada je gol za pobjedu postigao Schiavone.