Rijeka ima jasan okvir igre, može li do titule? 'Rano je još govoriti o tome, ali jedno je sigurno'

Iza nas je 17 odigranih kola u SuperSport HNL-u, a trenutna je situacija takva da je Rijeka vodeća momčad lige sa 33 boda, isto kao i Hajduk, samo što Splićani imaju lošiju gol razliku. Đalovićevi nogometaši igraju odlično obranu. Ne samo što nemaju poraz, nego su primili samo 7 golova. Ako uzmemo u obzir da je obrana najbitniji segment u bilo kojem momčadskom sportu i da obrana, u biti, donosi naslove, postavlja se legitimno pitanje - može li Rijeka do titule u SuperSport HNL-u?

Konačni test snage pokazat će se već u sljedećem, posljednjem kolu 2024. godine protiv Slavena Belupa na Rujevici, gdje će biti bez petorice igrača, ali onda i na zimu, kada će se krojiti proljetni roster. I pitanje može li Rijeka ponovno stići do kraja, leži, zapravo, u rukama predsjednika HNK Rijeka i glavnog financijera Damira Miškovića, koliko će odriješiti vreću.

To znači da tek treba vidjeti na koji će se način Rijeka pojačati, hoće li dovesti napadača, pravu devetku koju trenutno Rijeka nema, pa igra s lažnim devetkama, tj bez napadačam tj koga će dovesti i kakve će se korekcije napraviti u momčadi, na kojim pozicijama. Vidimo kako im za sad ide i bez devetke, ali prvenstvo je dugo. U redu, Dinamo je u rezultatskoj krizi, igraju na dva fronta, k tome su pokošeni ozljedama ključnih igrača, ali svejedno, Rijeka koristi situaciju lošijih igara zagrebačkih Plavih i Hajduka.

"Rano je još govoriti o tome može li HNK Rijeka do kraja jer je tek polovica sezone, ali nogometaši s Rujevice za sad rade jako dobar posao i jedno je pritom sigurno - rezultati im nalažu da budu sretni i ponosni zbog prvog mjesta i Rijeka je u boljem momentumu i pole positionu od Dinama i Hajduka", kazat će Saša Peršon, bivši nogometaš Rijeke, Dinama i Hajduka, danas trener juniora Orijenta.

Đalovićeva Rijeka ima jasan okvir igre, što je velik adut u odnosu na glavne suparnike Dinamo i Hajduk u ovom trenutku...

"Rijeka se dva puta vraćala protiv Hajduka u Jadranskom derbiju, mogla je i voditi čak, iako je ovih 2-2 najrealniji rezultata. Rijeka je nakon 1-1 imala nekoliko šansi, opasnih situacija, da bi Hajduk iz jedne situacije koja i nije baš mirisala na pogodak, bio je taj centaršut, poveli su 2-1, ali nisu uspjeli zadržati prednost. Što se tiče te riječke igre bez napadača, igraju ove sezone već dosta utakmica na taj način. Fruk je taj koji igra tu lažnu devetku ili lažnu špicu, kao što je to nekad u Bayernu igrao Thomas Müller. To se dosad pokazalo učinkovitim", priča za portal Net.hr Saša Peršon i navodi kako je Rijeka na Rujevici izgubila dva boda protiv Osijeka, ali kako znaju igrati protiv Dinama i Hajduka.

Foto: Miro Balov

"Zvuči nestvarno, ali igra Rijeke protiv Hajduka i ostvareno u Jadranskom derbiju itekako ide na ruku Dinamu. Kad se ovako gleda, 7 bodova razlike i nije nenadoknadivo, bolje nego da je konkurencija Dinamu pobjegla na +9. To je već ozbiljnija 'zima'. Ima još dosta utakmica do kraja prvenstva", izjavio je Saša Peršon.

Dinamo će sigurno neke stvari promijeniti i ne sumlja Saša Peršon da će se dignuti...

"Jedan kiks Rijeke ili Hajduka, jedna pobjeda Dinama i evo ih na -4, što nije neka velika razlika. Ovako kad gledamo sa strane, svima nama koji to pratimo iz trenerskog kuta, ovih 2-2 s Poljuda je dobar i mislim da će prvenstvo i dalje biti otvoreno i neizvjesno do samog kraja. Hajduk isto ne pobjeđuje baš, osim one pobjede protiv Dinama, ali poraz od Gorice i Varaždina, remi protiv Osijeka i Istre, sad i Rijeke, imali su nekoliko situacija za pobjeći Dinamu na osjetniju bodovnu prednost, ali nisu to uspjeli napraviti. I protiv Rijeke su propustili priliku. Ne sumnjam u to da će se Dinamo vratiti, zaprijetiti u drugom dijelu sezone, očekujem neizvjesno prvenstvo u kojem, po meni, nema favorita. Uzbudljivo je i bit će do kraja", zaključio je Saša Peršon.

