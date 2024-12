Proteklog vikenda odigralo se 16. kolo SuperSport HNL-a. Lokomotiva je u subotu šokirala Dinamo u Kranjčevićevoj 3-1. Hajduk i Rijeka remizirali su na Poljudu 2-2 u nedjelju. Varaždin i Osijek odigrali su nulu, Istra i Šibenik 3-3, dok je Slaven Belupo dobio Goricu 2-1. Bivši nogometaš, danas nogometni agent Jurica Vranješ, prokomentirao nam je Jadranski derbi i osvrnuo se na igru Hajduka, nestabilnost Dinama i otkrio tajnu uspjeha i nepobjedivosti HNK Rijeka...

'Nitko se nije skrivao u Jadranskom derbiju'

"Odličan derbi u Splitu, pogotovo prvo poluvrijeme više nego drugo. Bila je to neka kopija derbija kad su igrali Osijek i Hajduk prije par tjedana. Hajduk je, to mi je drago, počeo igrati te derbije otvoreno, kao što je i Rijeka igrala otvoreno od prve minute. Nitko se nije skrivao niti išta i na kraju 2-2. Hajduk je kontrolirao utakmicu čitavo vrijeme, imali su više loptu u svojim nogama, ali Rijeka je isto izgledala jako dobro i po meni, imaju stabilnu ekipu. HNK Rijeka točno zna u utakmici što hoće. Vidjelo se to i sad na Poljudu. Došli su po taj bod, minimalno, iako se mora priznati da je Rijeka igrala bez napadača, a imali su par napadača na klupi. Radomir Đalović ih uopće nije koristio. Svaka čast i Đaloviću i Gatussu kako su krenuli od prve minute", rekao je Jurica Vranješ i dodao:

"Lučić je pogriješio kod onog gola za 1-1 Rijeke. Htio je nešto proigrati, pa su bez veze dobili pogodak. Derbi je bio odličan i možda Hajduk može malo više žaliti, ali kao što sam rekao, Rijeka je izgledala stabilno svih 90 minuta."

Anthony Kalik je bio neočekivani junak utakmice s dva gola, od toga ona bombetina s 20 metara za 1-0.

"Uf, zabio je eurogol i drugi je isto lijepo popratio, ušao ispred igrača Rijeke za svoj drugi pogodak. To je ono što Hajduku treba, osim Livaje da netko drugi iskoči i odluči, ali i u malim susretima, da Hajduk ne ide samo na pogon Livaje ili Rakitića. Trebaju tu malo i Kalik, Krovinović, Biuk, Durdov koji imaju tu moć, moraju i oni nekad iznijeti utakmicu s nekim golom ili dva. To se očekuje od njega i onda Hajduk može računati na nešto više, da bude prvak, ako im se u budućnosti bude događao novi Kalik i tako."

Stabilniji Hajduk ne briljira

Hajduk u posljednjih 6 susreta ima samo jednu pobjedu (Dinamo), tri remija (Istra, Osijek i Rijeka) i dva poraza, od Varaždina i Gorice. Bijeli teško dolaze do pobjeda.

"To je istina, ali su stabilniji nego Dinamo. Iako, po meni, Rijeka ima najstabilniji trenutno stoperski par u Majstoroviću i Galešiću i čak kad je sad jedan Radeljić ušao umjesto Fruka, Đalović je još više zacementirao obranu. Rijeka ima tu stvarno ove sezone u ovoj dvojici - trojici stopera najbolji stoperski par, po meni bolji i od Hajdukovih i Dinamovih, trenutno kako stvari stoje. Hajduk igra stabilno i dobro, napokon nakon dugo vremena da im igra ima glavu i rep. Nikako da se odvoje, Dinamo im se nudi zadnjih dva do tri kola, dan ranije im pruži šansu, a Splićani te Dinamove 'poklone za Božić' ne iskorištavaju. To nam govori da nam je liga jako dobra i uzbudljiva. Ne možeš više kao prije u SuperSport HNL-u računati na bodove. Stigao je VAR, pošteno je suđenje, sve to ima svoje razloge zašto je to tako", govori Jurica Vranješ.

'Da Rijeka ima pravu devetku, svima bi pobjegli u prvenstvu'

Koja je tajna nepobjedivosti Rijeke odnosno tog riječkog zida pred svojim golom? Još uvijek Rijeka ne zna za poraz u prvenstvu ove sezone...

"Igrači su se nekako, po meni, stablizirali međusobno. Ne igraju oni nešto ekstra klasno, ali to je taj neki lauf, igrači vjeruju u sebe, čak su se, evo vidjeli smo, na Poljudu dva puta vraćali iz rezultatskog deficita bez napadača, moram naglasiti i bez prave devetke. Vjerujem da Rijeka ima pravu devetku kao što su je imali u Čolaku u Drmiću ili u davnim vremenima Kramariću, vjerujem da bi Rijeka svima pobjegla 6 do 8 bodova. Kako nemaju napadača, malo su se više orijentirali ti vezni igrači obrani, a u današnjem nogometu ako svih 11 igrača trče i rade, stoje disciplinirano iza lopte, onda samo dođe i nagrada za to, a evo, sad ih ide na ne mogu primiti gol, da ne gube, da su najmanje golova dobili u HNL-u."

Tvrdi kako to nije slučajno...

"Nije to bez veze, to je već sad, evo 16. kolo u prvenstvu. Nije to sad da su odigrali dva do tri kola, polovica sezona je iza nas. Očito je Đalović i treneri prije njega, Sopić i Jakirović, posložili su ekipu skupa s Đalovićem i Đalović je kao pomoćni trener uvidio nešto više. Nakon toliko utakmica to više nije slučajno, tu se mora nešto dobro poklopiti i dobar rad da bi to napravio."

'Damiru Miškoviću, Raiću Sudaru i Srećku Jurišiću treba skinuti kapu za sve'

Je li se Rijeku podcijenilo?

"Slušajte, uvijek pozornost sviju biva usmjerena na tu borbu Dinama i Hajduka, ali ovo što radi Damir Mišković, Raić Sudar i Srećko Jurišić, godinama što rade, treba ljudima skinuti kapu. Pogotovo Mišković, predsjednik kluba koji sam to financira i opet svake godine uspješno. Dinamo ima veliki budžet, pa ja ne znam da li Mišković ima 20% budžeta od Dinamovog. Mišković to jako lijepo hendla, a opet ove godine je opet u vrhu, a opet nije pogodio s nekim pravim napadačem. Nije to očito ni Perica, s Andrićem se dogodilo to što se dogodilo, ali evo, ide mu prijezalni rok zimski, ako oni nađu tu neku pravu devetku i još jednog, ajmo reći razbuđenog igrača koji će dolaziti sa strane, jer Marco Pašalić igra toplo - hladno, Rukavina još nije taj, Rijeka se tu može umiješati u borbu za prvaka, sigurno, ali ja vjerujem, poznavajući kako Rijeka godinama radi, ovo je možda prvi put da su malo, ne bi rekli digli ručnu, nego koliko im dopušta financijska situacija, nisu se nešto opuštali, nisu igrali Europu nego su morali rasprodavati."

Za kraj nam je Vranješ kazao.

"Prodali su Ivanovića, Frigana, to su te prave devetke za koju oni nisu nažalost našli novo, ali poznavajući Miškovića, Darka Raić Sudara i Srećka Jurišića, oni će sigurno nešto iskopati na zimu. Rijeku sigurno ne treba otpisivati, pogotovo nakon utakmica protiv Dinama i Hajduka", zaključio je Jurica Vranješ.

