Rezultatska kriza Dinama u SuperSport HNL-u produbila se nakon subotnjeg poraza od Lokomotive u Kranjčevićevoj. Završilo je 3-1 za lokose.

Ovom pobjedom je Lokomotiva napustila dno ljestvice te je preskočila Goricu i Šibenik. Dinamo je ostao treći na ljestvici, a ovo je bila njegova već peta prvenstvena utakmica u nizu bez pobjede. U tom je razdoblju Dinamo ostvario tri remija i dva poraza.

Nikola Jurčević

Bivši trener i igrač Dinama Nikola Jurčević i nekadašnji nogometaš Dinama, Rijeke i Hajduka Saša Peršon javili su se i za portal Net.hr prokomentirali još jedan kiks zagrebačkih Plavih.

"Ovo je nastavak onog što smo već vidjeli nakon europskih utakmica u kojima je Dinamo napravio dobar rezultat. Uslijedilo je otrežnjenje u SuperSport HNL-u. Nakon Gorice, Rijeke, Hajduka i Slaven Belupa u kojima je Dinamo kiksao, očekivalo se sad da će Plavi konačno uhvatiti priključak, s obzirom da u nedjelju još međusobno igraju Hajduk i Rijeka. Ovo je veliki šok za Dinamo za kraj polusezone i pokazatelj da bez najboljih igrača Dinamo nema tu kvalitetu, pa čak ni u prvenstvu", kazao nam je Nikola Jurčević.

Saša Peršon je nastavio:

"Nitko ovo nije očekivao. Bjelica je najavljivao pobjedu i ukoliko bi Jadranski derbi završio neriješeno, Dinamo bi se koliko-toliko približio i vratio u neku igru, međutim s ovim porazom Dinamo se dosta udaljio od toga, pogotovo još ako eventualno ili Rijeka ili Hajduk dobiju utakmicu i Dinamo sad čeka neizvjestan zimski dio i proljeće, a onda je sve moguće. Postavit će se pitanje sad i ostanka Nenada Bjelice".

Jura je nastavio i kazao kako Dinamo pokazuje dva lica. U Ligi prvaka jedno, a u SuperSport HNL-u drugo.

"Loš kraj polusezone u prvenstvu. Sad slijedi zimska pauza i velika borba da se uključe u borbu za prvu poziciju. Još jednu utakmicu Dinamo ima u prvenstvu ove kalendarske godine prije pauze, protiv Varaždina. Vidjet ćemo što će se dogoditi u tom dvoboju. Razlika u bodovima je sad dosta velika."

Foto: Miro Balov

Peršon je dodao:

"Ovako kad se gleda po pozicijama u utakmici protiv Lokomotive, vidimo, a ne samo u ovom dvoboju, da jako nedostaje Petković, ali ne bi bilo dobro za Dinamo da zbog jednog igrača Dinamo ovako izgleda, naravno nedostaju i ostali bitni igrači. Čak i jedan Martin Baturina puno bolje izgleda na terenu kad je Petković na terenu. Ovako, sve je na Baturininim mladim leđima. Praktički bez njega, Dinamo nema niti jednog pravog veznog igrača, jer su većina veznjaci koji nisu kreatori igre i ta kreacija nedostaje Dinamu. Kulenović je stao u golgeterskom segmentu, bio je na pragu reprezentacije Hrvatske, ali sad je u krizi. Arbër Hoxha je ušao prekasno, a smatram da je ta zadnja linija Dinama nekako ne ulijeva povjerenje. Dosta je tih promjena, pogotovo na tim stoperskim pozicijama. Dosta se tu mijenja i djeluju dosta nesigurno i praktički jedan Bočkaj kojeg nije bilo dugo, u subotu je u drugom dijelu izgledao praktički i najbolje u zadnjoj liniji. Neusporedivo je bolje izgledao nego Gabriel, a Bočkaja smo svi na neki način i zaboravili".

Jurčević je nastavio:

"Nedostaju Petković, Mišić, Sučić, da, to je istina, a s njima u pravim izdanjima Dinamo bi bio sigurno 30-40% jači. Najbitnija stvar za Dinamo je da se ti igrači vrate i dođu u pravu formu, a što se tiče ostalih pozicija treba kupiti jednog lijevog beka, u svakom slučaju i to je ono što je prioritet, a ovo drugo ovisi o tome kad će se spomenuti oporavit. I Dinamu treba još jedan napadač", govori Nikola Jurčević.

Robert Mudražija bio je junak utakmice za Lokomotivu...

"On je dečko koji je sad u najzrelijim godinama, odlično igra, ima kvalitetu i sigurno je jedan od boljih igrača u SuperSport HNL-u. Lomomotiva me kao momčad nije toliko iznenadila, pogotovo jer je bila na pragu one Lokomotive koje smo vidjeli u onim utakmicama kad su oni pravi, a to se više odnosi na prošlu sezonu, tako da je Lokomotiva pokazala ono što ju krasi, rastrčanost, fanatizam, nadigravanje, znanje i u svakom slučaju svaka čast, s obzirom da su bili na posljednjoj poziciji i s te pozicije odigrati takvu utakmicu, stvarno je jedna super stvar", govori Nikola Jurčević i hvali Silvija Čabraju...

"Nema uopće dileme za njega, Silvijo Čabraja je jedan sjajan trener koji je napravio sjajan posao u Lokomotivi zadnjih nekoliko sezona i rezultatski i afirmacijom mnogih mladih igrača koji su napravili transfere. On je, može se reći, jedan arhitekt Lokomotive koja je pravo osvježenje godinama u Hrvatskoj i zaslužuju sve pohvale".

Kako Jurčević i Peršon vide budućnost Nenada Bjelice na klupi Dinama?

"Dinamo je jedan od ugodnijih iznenađenja u Europi, ako izuzmemo prvu utakmicu protiv Bayerna iz Munchena, svaka čast za sve nakon, ali u prvenstvu je to loše. Ipak Dinamo nema onaj očekivani kadar za Europu i HNL. Bez obzira na sve, vjerujem da će se momčad konsolidirati povratkom glavnih igrača, pokojim pojačanjem i da će se uključiti u borbu za vrh", izjavio je Nikola Jurčević.

Peršon je istaknuo:

"Dinamo se pod hitno mora pojačati. Nedostaju Mišić, Sučić, normalno da Dinamo onda šepa kad nema takvih igrača. Od Ademija ne treba očekivati kreativnost. Utakmica protiv Lokomotive je potvrdila i rezultatsku krizu i da Dinamu nasušno trebaju korekcije na nekim pozicijama. Vidjet ćemo što će ljudi u Dinamu napraviti, jer ovakav Dinamo teško može očekivati i bodove u Europi u narednim utakmicama, ali i u SuperSport HNL-u budućnost Dinama u rezultatskom smislu je neizvjesna. Dinamo financijski stoji dobro, može dovesti bilo kojeg igrača. Veliki upitnik stoji nad pitanjem može li se Dinamo uopće više vratiti u igru. Može, ako Hajduk i Rijeka budu isto kiksali, pa da se Dinamu tu priključi. Ovo je potpuno drugačija situacija nego prošle sezone kad je Hajduk imao priliku da slavljem protiv Rijeke ode na +10, pa je izgubio od Rijeke. Dinamo je dobio one zaostake dvije i priključio se u borbi za vrh i na kraju osvojio uvjerljivo prvenstvo. "

Jura je opet naglasio:

"Ja vjerujem da se Dinamo može vratiti u igru i vjerujem da će se stablizirati. Preveliki je to klub da se ne bi mogao vratiti, ali bit će teško."

Simpatizeri su frustrirani, Bad Blue Boysi su strpljivi, ali svako strpljenje ima svoje granice. BBB-ovci stvarno ne dopuštaju Dinamu da potone. Svojim navijanjem gura ih naprijed i kad im ne ide.

"Od Dinama se svake sezone očekuje, ne samo da uzme SuperSport HNL nego i Kup. Sve manje od toga se smatra neuspjehom. Dinamo je prisutan u Ligi prvaka i u igri za prolaz dalje. Frustracije simpatizera su opravdane, ne zanimaju njih problemi koji se događaju u Dinamu. Općenito sad govorim i za simpatizere i za Bad Blue Boyse, navijači generalno uvijek klubu žele najbolje. Vidjet ćemo što će uprava Dinama napraviti s promjenama, s pojačanjima, kako će presložiti momčad. Vidjet ćemo hoće li na dnevni red doći i pitanje novog trenera, vrijeme će to pokazati", zaključio je Saša Peršon.

