Šale postaju stvarnost: Ramos bi mogao van Europe, a pridružio bi se starom znancu

Planovi Sergija Ramosa za mogućim prelaskom u Bocu Juniors dobili su novi zamah, iako je ova zamisao do prije više od desetljeća bila predmet šale između njega i argentinskog veznjaka Fernanda Gaga. Te daleke 2010. godine dok su dijelili svlačionicu Real Madrida, Gago je Ramosu u polušaljivom tonu rekao kako bi ga isključivali na svakoj utakmici ako bi došao igrati za Bocu. Ipak, dodao je i kako će se Ramos pridružiti argentinskom velikanu ako se Gago vrati u Buenos Aires. Sada, nakon Gagovog povratka u Bocu, ali u ulozi trenera, čini se da bi nekadašnja šala mogla postati stvarnost, a Ramos bi mogao zaigrati na La Bomboneri.

Prema pisanju španjolskog portala Relevo, bivši kapetan Španjolske i Kraljevskog kluba ozbiljno razmatra dolazak u argentinski klub tijekom zimskog prijelaznog roka. Dugo prijateljstvo između njega i Gage, bivših suigrača iz Reala, moglo bi igrati ključnu ulogu u tom transferu, a predsjednik Boce, legendarni Juan Román Riquelme, daje dodatni poticaj pregovorima. Riquelme je početkom listopada imenovao Gagu glavnim trenerom nakon slabih rezultata u domaćem prvenstvu, u kojem Boca trenutno zauzima tek sredinu ljestvice, i sada s velikim očekivanjima pritišće za dovođenje Ramosa.

Interes za Bocu Ramos je iskazao još u ožujku 2021., kada je istaknuo da ga privlači argentinska nogometna scena.

"Argentinski nogomet izaziva u meni simpatije. Oduvijek sam volio Bocu više od River Platea, iako su moji prijatelji Higuaín i Saviola igrali za River. Da biram, uvijek bih izabrao Bocu", izjavio je tada Ramos. Prije toga, ponudu za dolazak u argentinski nogomet odbio je od Riverovog tadašnjeg trenera, Martína Demichelisa, ali mogućnost da nastupi za Bocu, uz vodstvo bivšeg suigrača, sada ga posebno privlači.

Argentinski i španjolski mediji prenose kako su pregovori između Boce i Ramosa u tijeku, te bi sve moglo biti finalizirano već do kraja godine. Ramos, koji će tada imati 38 godina, sigurno ne dolazi radi visokih primanja, s obzirom na to da bi njegova godišnja plaća u Boci bila znatno manja od one u Sevilli. Za njega je to više stvar nogometnog prestiža i prilika za kraj karijere u jednom od najpoznatijih klubova na kontinentu.

U slučaju da potpiše, Ramos bi se pridružio Edinsonu Cavaniju, koji se prošlog ljeta pridružio Boci i odmah izazvao oduševljenje navijača, ispunivši La Bomboneru prilikom svog predstavljanja. Cavani je preuzeo ulogu vođe napada plavo-žutih, dok se od Ramosa očekuje da stabilizira obranu kluba, koja trenutno prolazi kroz turbulentne periode. Osim Cavanija, u redovima Boce su i druga istaknuta imena iz južnoameričkog nogometa, poput golmana Sergija Romera te stopera Marcosa Roja i Garyja Medela, što daje dodatnu težinu planovima kluba za povratak na vrh.

