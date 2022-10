Trener Zrinjskog iz Mostara Sergej Jakirović na press konferenciji najavio je utakmicu 7. kola Premijer lige BiH protiv Tuzla Cityja, a veliku pažnju privukle su njegove izjave o nogometašu svoje momčadi Ivanu Jukiću, kojemu je pružio javnu podršku u ime čitavog kluba, ne navodeći probleme u kojima se nalazi.

Jukić nije igrao za Zrinjski u prošle dvije utakmice, a Jakirović je sada rekao da ga je on oslobodio treniranja zbog ozbiljne situacije u kojoj se nalazi.

"Ja sam ga oslobodio, ne trenira, to su životne situacije, nebitno je čime se bavimo. Maksimalno smo uz njega, ima maksimalnu našu podršku. Svaki dan se čuje neko od igrača s njim da vidimo kakvo je stanje. Zasad je stabilno, vjerujemo da će biti sve dobro", rekao je Jakirović pa poručio:

"To je jedna životna situacija koja je jako ozbiljna i vidiš na što se život svede. To zbog čega se mi nerviramo u sportu, zapitaš se nekad ima li to smisla. Svi smo uz Ivana, želimo da se situacija riješi pozitivno i da nam se vrati što prije."