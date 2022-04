Zrinjski iz Mostara novi je prvak Bosne i Hercegovine. Sedam kola prije kraja momčad Sergeja Jakirovića, trenera kojeg odbjegli bjegunac Zdravko Mamić želi vidjeti na klupi Dinama, osigurala je titulu. Zrinjski je jučer pobijedio Sarajevo 4:0 i sada ima 21 bod više od drugoplasiranog Tuzla Cityja uz bolji međusobni omjer.

'Od prvog dana vrhunski'

"Nisam još ni svjestan šta smo napravili. Ovih 25 kola, 26, koliko je prošlo, od prvog kola smo bili na vrhunskom nivou, imali odličnu formu tokom sezone i evo sedam kola do kraja ostvarili sedmu titulu", rekao je trener Zrinjskog i dodao:

"Mislim da će proći još puno godina dok neko ne skine ove rekorde što smo mi poskidali", prenose BiH mediji njegovu izjavu.

Zrinjski je, inače, poveo u 15. minuti golom Jankovića. Bilbija je u 52. povisio na 2:0, a Jukić je u 62. i 75. minuti zabio treći i četvrti gol.

Sedmi naslov za Zrinjski

Za Zrinjski je ovo sedmi naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Posljednji put Zrinjski je bio prvak 2018. godine. Iza Zrinjskog je impresivna sezona u prvenstvu. Jakirovićev tim u 26 kola ima 21 pobjedu, četiri remija i jedan poraz uz gol-razliku 63:10.

Jedini poraz u dosadašnjem tijeku prvenstva Zrinjski je upisao u 10. kolu u Bijeljini kod Radnika (1:0), a jedina mrlja na inače fantastičnoj sezoni bilo je iznenađujuće ispadanje u osmini finala kupa od Slobode iz Tuzle na penale.

U siječnju otkrio planove

Što se tiče Sergeja Jakirovića i povezivanju s Dinamom, on je još u siječnju u emisiji Sport Nedjeljom kazao kako ostaje Zrinjskom, jer klub je to htio i to je prevagnulo. Bilo je neslužbenih i ozbiljnih razgovora, ali nije tada htio ići na silu protiv Zrinjskog.

"Ja sam mlad trener, a došao sam vrlo blizu ozbiljnog rezultata. Ima vremena za te izazove", rekao je Sergej Jakirović još prije.