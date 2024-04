Bastian Schweinsteiger, legenda njemačkog i europskog nogometa, upisao je 342 nastupa za minhenski Bayern te nakon toga, 2015. godine, odlazi u Manchester United.

Karijeru u Engleskoj započeo je pod Lousiom van Gaalom te je debitirao u predsezonskoj utakmici protiv meksičkog Cluba America. Naime, debitirao je netom nakon i u najvišem rangu engleskog nogometa u pobjedi protiv Tottenhama te se činilo kako će Schweinsteiger postati nezamjenjiva stavka kluba iz Manchestera kroz naredne sezone.

Lošiji rezultati Uniteda koštali su Van Gaala trenerske pozicije te na snagu, sezonu nakon, dolazi legendarni Jose Mourinho. Tada, Bastian kako sam kaže, sve kreće nizbrdo.

U intervjuu za The Overlap s Garyjem Nevilleom, legendarnim bekom Uniteda, Schweinsteiger, nakon što se konačno umirovio, otvara dušu kako je to izgledalo kada je Portugalac preuzeo klupu kluba iz Manchestera.

"Bila je to predsezona 2016. godine, bio sam s reprezentacijom Njemačke, dogurali smo do polufinala Europskog prvenstva pa sam se kasnije pojavio u klubu dok je tim već bio na američkoj turneji. Kada sam stigao, trenirao sam sa Zlatanom Ibrahimovićem i pomislio sam da je to sjajno, jer je on igrač s vizijom i sjajno je igrati s njim. Sljedećeg dana, na moj rođendan, kada sam ušao u Carrington, John Murtough (sportski direktor) bio je tamo i rekao mi nije dozvoljen ulazak u svlačionicu, jer je trener tako rekao. Bez upozorenja, bez ičega. Nisam znao zbog čega je bilo tako. Netko mogao mi je javiti i barem malo pojasniti situaciju na normalan način, ali u redu, otišao sam u svlačionicu mlađe momčadi i trenirao s U16 timom", rekao je legendarni Nijemac.

Schweinsteiger nastavlja kako mu nije bilo uopće jasno što se dešava te da je pomislio da je sve neslana šala.

"Pitao sam Murtougha mogu li razgovarati s trenerom popodne, kada se vratim s treninga, koji sam odradio vrlo loše jer nisam znao što se dešava, misleći da je šala u pitanju, a onda sam se predvečer sastao s Mourinhom. Objasnio mi je da je primjetio da nisam sretan u Unitedu, jer sam svoju ozljedu sanirao u Njemačkoj s njemačkim doktorima."

Tvrdi da je upravo to bio dogovor s prethodnim trenerom Van Gaalom.

"Naravno, vratio sam se u Manchester i bio u kontaktu s doktorima,napeto sam pratio utakmice. Imao sam razgovor s Louisom van Gaalom dok je bio trener i on mi je rekao da dođem tijekom vikenda u United te da ostanem u kontaktu s doktorima, jer sam im bio potreban zdrav za finale Kupa koje sam zamalo odigrao. To je bio naš dogovor i ja sam ga se držao. Želio sam samo biti dovoljno zdrav da mogu zaigrati te sam se držao dogovora koji sam sklopio s Van Gaalom, ali očigledno je uprava imala drugačije mišljenje o tome. Jedino sam ja bio premješten u drugu svlačionicu. Poslije toga trenirao sam sam najmanje tri mjeseca s fitnes trenerom. Trenirao sam prije i poslije treninga prvog tima. Mourinho mi nikad nije dao da treniram s njima, pretpostavljam da su me se htjeli riješiti."

Jedini trofej koji je osvojio s Crvenim vragovima bio je FA Kup.

"Tada sam i dalje bio sretan u Unitedu, volio sam nositi njegov dres. Mislio sam da je to možda samo trenutna situacija, da ću trenirati, biti zdrav i možda će se jednom predomisliti. Moj san je oduvijek bio da izađem na Old Trafford."

Zaključuje intervju u tužnom tonu, komentira da nije viđao suigrače tijekom sezone te da ni oni nisu shvaćali trenerovu odluku.

"Nisam ih viđao, ponekad bih prošao pored nekoga od njih ili bih dobio poruku. Rekli su mi da nisu razumjeli njegovu odluku, ali ih nisam viđao, trenirao sam ujutru ili posliie njih kako ne bih mogao da ih vidim."

Ovaj dvogodišnji period ostat će zapamćen kao jedan od najvećih 'what if' trenutaka te nažalost nećemo saznati je li upravo Bastian bio stavka koja je nedostajala Crvenim Vragovima.