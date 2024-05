Nakon neizvjesne sezone i jednako takvog doigravanja kulminacija prvenstva Hrvatske u futsalu bit će ista kao prošle sezone, za naslov prvaka se bore Futsal Dinamo i omiški Olmissum, a prva utakmica igra se u petak u Zagrebu.

Razlika je ta što aktualni prvak Futsal Dinamo ove sezone ima prednost domaćeg parketa. Prva utakmica igra se u petak s početkom u 20.15 sati, dok je druga na programu u ponedjeljak, u 19 sati, također u Zagrebu. Serija se potom seli u Omiš gdje će se odigrati treća i potencijalna četvrta utakmica, a mogućoj petoj domaćin bi bio Zagreb.

Prošle sezone Olmissum je imao prednost domaćeg parketa u finalu, ali to mu nije pomoglo jer je Futsal Dinamo na kraju slavio s 3-1. Zbog toga su ove sezone obje momčadi nastupale u elitnoj Ligi prvaka, a isti će slučaj biti i iduće sezone.

„Nadamo se i vjerujemo da možemo ponoviti ono što smo napravili prošle sezone kada smo postali prvaci. Nikakvih tajni između nas i Olmissuma nema, znamo sve jedni o drugima. Mi se prilično pouzdamo u naše navijače koji su nam veliki vjetar u leđa“, rekao je uoči prvog susreta trener Futsal Dinama Matija Đulvat.

U doigravanje su ove dvije momčadi ušle s treće i četvrte pozicije te su u polufinalnim serijama izbacili Square i Futsal Pulu koji su imali prednost domaćeg parketa. Futsal Dinamo je s 3-1 bio bolji od pulske momčadi, a Olmissum s istih 3-1 protiv dubrovačkog Squarea.

„Za nas je veliki test igrati protiv aktualnog prvaka i bez prednosti domaćeg parketa. Ali, spremni smo na to, cijele sezone smo radili kako bi došli do same završnice“, hrabro je najavio trener Olmissuma Frane Despotović.

