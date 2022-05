Nogometaši Schalkea 04 osigurali su u subotu povratak u prvu njemačku ligu nakon samo jedne sezone provedene u drugoj zahvaljujući 3-2 (0-2) domaćoj pobjedi protiv Sankt Paulija u susretu pretposljednjeg, 33. kola.

Matanović dva puta zabio

Goste iz Hamburga je u prvom poluvremenu u vodstvo od 2-0 doveo novi hrvatski mladi reprezentativac Igor Matanović pogocima u 9. i 17. minuti. No, u nastavku je Schalke ostvario veliki preokret, Terrode je golovima u 47. minuti iz kaznenog udarca i 71. minuti izjednačio na 2-2, da bi pobjednički gol postigao Zalazar u 78. minuti.

Ovom pobjedom vodeći Schalke je stigao do učinka od 62 boda, pet više od drugog Hamburger SV-a, trećeg Darmstadta i četvrtog Werdera koji je odigrao susret manje, pa je osigurao jedno od prva dva mjesta koja izravno vode u viši rang. Sankt Pauli je, pak, ostao peti sa 54 boda. Prva dva sastava iz druge njemačke lige osigurat će ulazak u prvu ligu, dok će trećeplasirani u kvalifikacije protiv 16. sastava prve lige.

Bišćan bi ga uskoro mogao zvati

Matanović je rođen u Njemačkoj, ali je 2017. godine odigrao tri utakmice za hrvatsku U-14 reprezentaciju. Ipak, tijekom 2020. godine je odigrao nekoliko utakmica za njemačke selekcije do 17 i do 18 godina, no nedavno se ipak odlučio kako će ubuduće igrati za Hrvatsku, pa bi ga izbornik naše U-21 reprezentacije Igor Bišćan mogao uskoro pozvati u kadar.