Savo Milošević podnio je ostavku na klupi Partizana, a sve to zbog jednog igrača

Jedan od dva najveća srpska nogometna kluba, Partizan, ostao je bez trenera. Do sada je tu funkciju obnašao Savo Milošević koji je danas podnio ostavku na mjesto glavnog trenera, a radna grupa zadužena za sportska pitanja koja vodi Partizan ju je prihvatila.

Milošević je kao razlog ostavke naveo želju da sačuva osobni integritet i samostalnost u donošenju odluka, a Predrag Mijatović, čovjek zadužen za sportska pitanja u klubu, naveo je kako nastup jednog igrača šalje pogrešnu poruku javnosti i navijačima, ostavljajući utisak prakse koja nije u skladu s vrijednostima i kredibilitetom jednog velikog kluba poput Partizana.

Srpski Kurir navodi kako je riječ o Marku Kerkezu, 24-godišnjem lijevom beku i starijem bratu Miloša Kerkeza, sjajnog igrača Bournemoutha i mađarske reprezentacije. Marko je u Partizan stigao proteklog ljeta pred kraj prijelaznog roka iz subotičkog Spartaka. Bio je to transfer koji je mnoge iznenadio jer Kerkez nije standardno igrao ni u Spartaku pa su se mnogi zapitali kako bi on mogao pomoći Partizanu. U prilog tvrdnje da on nije dovoljno kvalitetan igrač za klub poput Partizana ide i činjenica da je debi upisao tek u subotu u pobjedi Partizana 3:0 nad Jedinstvom iz Uba kada je ušao nakon sat vremena igre.

Podsjetimo, kontrolu nad Partizanom je nedavno preuzela grupa koju predstavljaju Predrag Mijatović, Danko Lazović i Rasim Ljajić, dok je Kerkeza u klub dovela stara uprava na čelu s Milošom Vazurom, Ivicom Kraljem i Miloradom Vučelićem. Milošević je također i drugi trener koji je ove sezone napustio Partizan jer on je prije dva mjeseca na klupi naslijedio Aleksandra Stanojevića.

