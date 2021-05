Legendarni nogometaš Crvene zvezde, Dejan Savićević, dao je intervju za Telegraf. U njemu se dotaknuo i splitskog Hajduka.

"Hajduk se kasnije aktivirao, davao mi je najveće pare i najbolju ponudu, Partizan je probao preko Komiteta. Oca su mi pritisnuli, morao sam ići na pregovore s Partizanom. Pritisak u smislu preko direktora, pretpostavljam preko koga, nikad ga nisam pitao.

Dejan Savićević

'Nije bila mala razlika'

Bio sam s predsjednikom Partizana, general Lončar je bio tada, bio je tu Zečević, pokojni Gajica je bio tu, on je iz Nikšića, dugo je bio u Partizanu i pokušao je preko svih prijatelja oraspoložiti me da odem u Partizan. Bio sam na pregovorima, ali ništa nisam obećao. Onome kome sam obećao, tamo sam i otišao. Iako je Hajduk davao mnogo veće pare za to vrijeme, nije bila mala razlika, ali više sam želio otići u Beograd, imao sam tamo i prijatelje i Zvezda mi je bila najbliža od svih tih klubova", rekao je Savićević.