Hajduk i Gennaro Gattuso završili su sa žestokim treninzima u Sloveniji. Zahtjevne fizičke pripreme, taktika, rad na kemiji u svlačionici... Kako se trenira pod talijanskim trenerom otkrili su nam Dario Melnjak i Zvonimir Šarlija.

U punoj snazi, na travnjake se vraća jedan od ponajboljih iz redova Hajduka Melnjak, koji je kao i njegov kolega Ivan Perišić zbog ozljede prednjih križnih ligamenata izbivao s terena više od sedam mjeseci.

"Da me ne bi tu i tamo netko podsjetio da sam bio na pauzi, ja bih rekao da se osjećam kao da sam igrao svaki tjedan. Prvo bih volio biti bolji nego sam bio prije ozljede, sam sebi dokazivati što mogu", rekao nam je Melnjak.

Veliki dojam ostavila je talijanska legenda na sve u momčadi, pa tako i na stopera Zvonimira Šarliju.

"Pravi radnik, fanatičan u svakoj vježbi, svaki trening, svaki dan, nevjerojatna energija, van terena normalna i prisna osoba s kojom možeš pričat o svim životnim situacijama", ističe Šarlija, dok Melnjak dodaje:

"Svi koji smo ga gledali kao igrači samo potvrđujemo da je to isto kao trener, s puno emocija, srčanosti, te discipline koja bi trebala biti normalna, a istovremeno je kao tu prijatelj kad smo van terena, a na terenu stroži otac, što je zapravo i zdravo."

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A kako su kliknuli Marko Livaja i Gennaro Gattuso?

"Super je, radi nevjerojatno dobro, gušt ga je gledati, s njim igrati, to je igrač s kakvim nemate puno prilike u životu igrati. Nadamo se samo da će biti zdrav kao što nije bio prošlu sezonu i to će nam biti najveće pojačanje", kaže Šarlija.

Pred navijačima Hajduka je poslastica u Grazu, prijateljska utakmica protiv turskog Fenerbahcea s velikim Mourinhom na klupi, ali i Dominikom Livakovićem te Džekom koji je ogromna želja Splićana.

"Osobno se veselim svakoj utakmici, kao ekipa rastemo, to se osjeti od prijateljskih u Splitu, pa ovih u Sloveniji, cilj je da rastemo iz tjedna u tjedan", dodaje Melnjak.

Jer bliži se 25. srpnja kada na Poljud stiže momčad s Farskih otoka, koju će, kažu, tek analizirati. Upravo s europskom utakmicom u sklopu drugog pretkola Konferencijske lige, službeno kreću u sezonu.

"Sigurno da želimo ući u grupnu fazu, nismo dugo, bit će teško, nemamo neki bajan koeficijent, to smo godinama rušili, sad mi to moramo graditi, sami moramo to vratiti na bolje staze", kaže Šarlija.

U međuvremenu, čeka se na Ivana Rakitića, dok se za tri dana momčadi pridružuje povratnik nakon Eura, Ivan Perišić.