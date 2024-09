Marić o potencijalnim kandidatima: 'Želimo ozbiljan Dinamo, naći ćemo sredstva za trenera'

Uoči utakmice Dinama sa Slavenom Belupom pred medije su izašli privremeni trener Plavih Sandro Perković i sportski direktor Marko Marić. Glavna tema svakako će biti situacija u Dinamu nakon odlaska Jakirovića i plan za dovođenje sljedećeg trenera.

Prvi je riječ uzeo sportski direktor Marić:

"Želimo se zahvaliti Sergeju Jakiroviću na svemu što je napravio, to ostaje vječno, to je nepobitno i sigurno da je postavio visoku ljestvicu za idućeg trenera. Do daljnjega će to biti Sandro Perković, mlad trener s velikim potencijalom koji odlično poznaje momčad.

Imamo jako širok kadar, veliku kvalitetu i nema razloga za brigu. Naravno, iza zatvorenih vrata smo u procesu analize kandidata i razgovora s njima i kad nađemo pravog, donijet ćemo odluku. O tome ćete biti pravovremeno obavješteni".

Koji su kriteriji za novoga trenera?

"Kad govorimo o potencijalnim igračkim pojačanjima, nikad direktno ne komentiramo imena. Dinamo je veliki klub i to ne bi bilo ozbiljno. Sve analize radimo iza zatvorenih vrata. Imamo jasnu sliku što bi trener Dinama trebao posjedovati jer Dinamo nije lagan klub, teško je ovdje raditi.

Sigurno ćemo uzeti potrebno vrijeme da nađemo idealnoga kandidata. To mora biti trener koji zna razvijati igru, koji se može nositi s pritiskom u Dinamu, koji zna voditi momčad i čija momčad će dominirati. Imamo vrlo visoke zahtjeve i uvjeren sam da ćemo naći idealnoga kandidata", rekao je Marić.

Je li upravo zato i smijenjen Jakirović što se nije vidjela jasna slika onoga što Dinamo igra?

"Jakirović je ostavio momčad u puno boljem stanju nego što ju je našao. Napravio je iskorak, a sad je bila odluka kluba da krenemo u drugom smjeru i da budemo još dominanitniji i konkurentniji u Europi."

"Morate znati da je Dinamu jako težak i kritičan period kvalifikacije za Ligu prvaka i povijesno dolazi krizni period u listopadu ili studenom, dolazi do emocionalnog pražnjenja. Tako je bilo i nakon Qarabaga kad smo igrali s Rijekom i Hajdukom. Jako je teško biti uvijek na visokom nivou, ali krizni periodi dolaze, to je tako. Vjerujemo da je ova odluka trenutačno najbolja za klub"

Postoji li opcija da Perković bude trajno rješenje?

"Sve je otvoreno, sigurno nećemo donijeti ishitrenu odluku, a do tad Sandro ima našu podršku"

Razgovarate li već s nekim trenerima?

"Kao što sam rekao, o imenima neću govoriti. Nemamo nikakvih limitirajućih faktora, je li to stranac ili domaći trener, nogomet je globalan danas. To nisu limiti, fokusirat ćemo se isključivo na kvalitetu.

U svakom klubu postoji budžet s kojim raspolažemo, ali nije ni cijena uvijek samo garancija da trener koji dolazi je pravi izbor. Uvijek mislimo da ako nešto platimo skupo to garantira kvalitetu, ali postoji masa primjera gdje to nije slučaj. Želimo napraviti ozbiljan Dinamo i ako nađemo kandidata, koji je skuplji, naći ćemo sredstva", zaključio je Marić.

Nakon Marića riječ je preuzeo Perković koji je odmah bio upitan o tome koliko ga je otkaz Jakiru pogodio.

"Teško mi je bilo što su Sergej i dečki otišli. Ja sam Dinamovac i što god ovom klubu treba, ja sam na raspolaganju. Napravit ću sve da u Koprivnici izgledamo kako trebamo izgledati i da ćemo pokazati da ono iz Munchena nije prava slika momčadi"

Kako su reagirali igrači?

"Poraz u Munchenu je bio bolan i sigurno da im nije lako, ali već sutra je nova prilika. Igrači su se emotivno oprostili od Sergeja, bilo je emotivno, ali su onda odlično trenirali. Vjerujem da će i danas biti tako"

Koliko će biti promjena?

"Imamo malih problema s ozljedama, vidjet ćemo danas. Neću o imenima, neću o sustavima, a danas imamo jako bitan treninig na kojemu moram vidjeti tko je maksimalno spreman. To je jako zahtjevna utakmica, Slavenova pozicija na tablici nije realna. Doveli su par dobrih igrača, koji imaju puno iskustva i bit će nam jako teško."

Je li vas iznenadio visoki poraz u Munchenu?

"Blackout nam se dogodio. Ilija Lončarević je uvijek govorio da u nogometu ne postoji jučer nego danas i sutra. To vrijedi kad je dobro, ali i kad je loše. Mi moramo sutra biti na potrebnoj razini, jer Dinamo je klub koji zna i mora pobjeđivati"

Hoćete li protiv Belupa vjerovati senatorima ili dati priliku mlađima?

"Ova momčad ima 26 igrača koji su iznimno kvalitetni i veliki profesionalci. Njima je teško pao poraz i oni žele promijeniti sliku koja je ostala zadnjih pola sata u Munchenu. Siguran sam da svatko tko će istračati dat će svoj maksimum i ići po tri boda", zaključio je Perković

Najava presice:

Nakon raskida suradnje sa Sergejem Jakirovićem, glavna je pitanje koje je sljedeće Dinamovo trajno trenersko rješenje. Sve su veće glasine kako Dinamo planira dovesti veliko trenersko ime, a neka od potencijalnih trenerskih imena su Edin Terzić, Niko Kovač i Nenad Bjelica.

Dok Dinamo traži trenera, praznu klupu ispunit će dosadašnji pomoćni trener Sandro Perković. On će voditi HNL utakmicu sa Slavenom, a možda se zadrži i do kraja rujna. Cilj Dinamove uprave je naći trajno rješenje trenera do utakmice Lige prvaka s Monacom koja je na raspšoredu 2. listopada.