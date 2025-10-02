Sanchez: 'Sretan sam kako smo se borili, do crvenog kartona smo dominirali'

Rijeka je u prvom kolu Konferencijske lige na gostovanju kod armenskog Noaha poražena 1-0.

Jedini gol pao je u sedmoj minuti kada je nakon loše reakcije Zlomislića zabio Mulahusejnović, a Rijeka je od 30. minute igrala s igračem manje nakon što je za grub start u svlačionicu poslan Niko Janković.

"Dobro smo ušli u utakmicu pa primili pogodak. No, nako toga smo igrali dobro, bili smo dominantni i onda se dogodi ta nesreća s crvenim kartonom. Pokušali smo nešto promijeniti, održati utakmicu živom i ne primiti više pogodaka. Momčad se borila i sretan sam zbog te naše borbe i želje, ali ovakve pogreške su u Europi jako skupe", rekao je trener RIjeke, Victor Sanchez pa dodao o crvenom kartonu:

"Naša idea je bila 5-1-3-1 s visokim pressingom, ali crveni karton je to sve promijenio. Sada nam slijedi HNL pa Sparta za 20 dana."

