San Marino dijele dvije utakmice od Mundijala: Evo što im se treba poklopiti

San Marino je povijest ispisao pobjedom protiv Lihtenštajna (3:1) u četvrtom kolu skupine D Lige nacija. Ova pobjeda ne znači samo njihovu prvu utakmicu s tri postignuta pogotka, već i povijesni uspjeh – plasirali su se u viši razred, odnosno skupinu C.

No, to nije sve. San Marino bi mogao biti samo dvije utakmice udaljen od Svjetskog prvenstva 2026. godine u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Četiri najbolje reprezentacije iz Lige nacija, koje ne osvoje direktan plasman kroz kvalifikacije, dobit će priliku kroz play-off. Trenutno, te četiri reprezentacije bile bi: Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska, Moldavija i San Marino. Ako San Marino dođe do play-offa, samo dvije utakmice – i možda poneki sretan rezultat – dijelit će ih od povijesnog nastupa na Svjetskom prvenstvu. Tko bi mogao vjerovati?

